Was Ronsberg im Allgäu und Siena in Italien mit Neupriester Massinger verbindet

Jürgen Massinger ist der dritte Priester aus Ronsberg innerhalb von 40 Jahren. Nun wurde er geweiht. Was Bischof Bertram dem Neupriester auf den Weg gibt.

30.06.2021 | Stand: 09:15 Uhr

Es war ein ganz besonderer Tag im Leben von Jürgen Massinger: In einem feierlichen Pontifikalgottesdienst im Augsburger Dom hat Bischof Dr. Bertram Meier dem Ronsberger und drei anderen Geistlichen die Priesterweihe gespendet. Er ist der dritte Ronsberger, der sich innerhalb von 40 Jahren in Gottes Dienst stellte. Am Sonntag, 4. Juli, feiert Massinger in seiner Heimatgemeinde Mariä Himmelfahrt um 9.30 Uhr (Platzkarten nötig) seine Primiz.

Die Leiden der Zeit erkennen

Ausgehend vom Evangelium von der Heilung der an Blutungen leidenden Frau durch Jesus ermutigte der Bischof die Weihekandidaten, ihre Augen nicht vor dem Leid dieser Zeit zu verschließen: Verblutende und ausgeblutete Menschen gebe es auch heute. Die Pandemie lasse nicht nur körperliche, sondern auch seelische Leiden zurück. Deshalb seine Bitte: „Feiern Sie mit Freude Ihre Primiz, spenden Sie als Neupriester den Segen, auf den viele Gläubige warten; aber lassen Sie es dabei nicht bewenden! Ich weihe Sie nicht zu Funktionären und Altardienern, sondern zu ‚cooperatores caritatis‘ zu ‚Mitarbeitern der Liebe‘ Gottes.“

Ermunterung an Neupriester aus Ronsberg

Zudem ermutigte der Bischof die Neupriester, Frauen noch mehr einzubinden. „Bringen Sie fähige Frauen ins Spiel! Lassen Sie sich von ihnen beraten! Nehmen Sie ihre Meinung ernst! Es wird Sie weiterbringen“, sagte er. „Bindet Frauen ein, nicht nur als Assistentinnen, sondern als Schwestern, partnerschaftlich, ebenbürtig, beratend, korrigierend, inspirierend.“

Meier ermutigte die Priester, eine geschwisterliche Kirche zu fördern und selbst mit gutem Beispiel voranzugehen. Sie mögen zuallererst Bruder und Mensch bleiben – nicht nur in der Familie, sondern in der Gemeinschaft der Kirche, in der Gemeinde, in der Sie leben und arbeiten werden. Das verband er mit der Mahnung und Aufforderung: „Macht ernst mit der kooperativen Pastoral! Die pastoralen Berufsgruppen kennen kein Oben und Unten. Sie ziehen an einem Strang – auf Augenhöhe“ mit einer gesunden Balance zwischen Nähe und Distanz.

Was Ronsberg und Siena verbinden soll

Beispielhaft stellte er den Weihekandidaten die heilige Kirchenlehrerin Katharina von Siena mit ihrem Kirchenbild und Eucharistieverständnis sowie ihre Kirchenkritik vor Augen. Mit der sanften Gewalt einer Frau und mit ihrer anschaulichen Sprache, die nicht nur direkt, sondern auch charmant sein konnte, habe sie Anstöße gegeben, um die Theologie aus den Fesseln rein maskuliner Begrifflichkeiten zu lösen.

Für die Zeit nach den priesterlichen „Flitterwochen“ hatte der Bischof auch noch einen Tipp hinsichtlich möglicher Kritik an der eigenen Person parat: „Nehmen Sie auch solche Worte an, die den Ohren nicht schmeicheln. Aus eigener Erfahrung weiß ich: Gut gemeinte Kritik, ehrlich und konstruktiv, hat mich schon oft weitergebracht.“

Bischof legt Ronsberger die Hand auf

Während der Weiheliturgie, musikalisch gestaltet vom Karl-Kraft-Chor der Augsburger Domsingknaben unter der Leitung von Domkantor Dr. Julian Müller-Henneberg sowie von einem Bläserensemble des Domorchesters und Domorganistin Claudia Waßner, traten die vier Diakone vor Bischof Bertram und versprachen ihm ihre Bereitschaft zum priesterlichen Dienst. Nach Handauflegung und Weihegebet bekamen sie die Gewänder angelegt, es wurden ihnen die Hände gesalbt sowie Hostienschale und Kelch überreicht. Zum Schluss spendeten die Neupriester den Primizsegen.

