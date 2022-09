Blaulichttag in Marktoberdorf: Feuerwehr, Rettungsdienst und Co. zeigen, was sie können

Beim Blaulichttag in Marktoberdorf können Besucher hautnah miterleben, wie Rettungseinsätze ablaufen. Die Einsatzkräfte bieten eine große Show.

25.09.2022 | Stand: 11:31 Uhr

Es ist gegen 13 Uhr, als bei den Rettungskräften in Marktoberdorf der Alarm eingeht: Eine Person liegt verletzt in einer Grube. Rettungsdienst und Feuerwehr rücken aus, es muss schnell gehen. Mit Blaulicht geht es zum Unfallort. Über 200 Zuschauer sind bei diesem Einsatz mit dabei – ganz nah dran am Geschehen auf dem Festplatz des Modeons. Beim Blaulichttag zeigen dort alle Blaulichtorganisationen, was sie können und vor allem, wie wichtig die Zusammenarbeit untereinander ist. Denn bei vielen Alarmierungen sind die verschiedenen Einsatzkräfte gleichermaßen gefordert.

