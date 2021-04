Kontrollen gegen das Rasen: Blitzmarathon am Mittwoch und Donnerstag

Am Mittwoch und Donnerstag blitzt die Polizei verstärkt in Marktoberdorf und Umgebung. Ein Überblick, wo Blitzer aufgestellt sind.

20.04.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Mit besonders vielen „Blitzern“ müssen Autofahrer in Marktoberdorf und Umgebung am heutigen Mittwoch sowie am Donnerstag rechnen. Denn beim 24-stündigen „Blitzermarathon“ will die bayerische Polizei ab heute von 6 Uhr auf die Gefahren des zu schnellen Fahrens hinweisen.

Rasen als "Hauptursache für schwere Verkehrsunfälle"

"Zu schnelles Fahren ist kein Kavaliersdelikt, sondern die Hauptursache für schwere Verkehrsunfälle“, sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann im Vorfeld des Blitzmarathons. Knapp ein Drittel der Verkehrstoten auf Bayerns Straßen geht darauf zurück. „Mit unserem Blitzmarathon wollen wir alle Verkehrsteilnehmer wachrütteln, sich unbedingt an die Tempolimits zu halten“, betonte Herrmann. „Uns geht es nicht darum, möglichst viele Verwarnungen auszusprechen oder Bußgeldbescheide zu verschicken.“

Wo in Marktoberdorf geblitzt wird

In Marktoberdorf wird an folgenden geblitzt: auf der B16, Kaufbeurener Straße, der Schwabenstraße, in Rieder auf der Hauptstraße (B16) sowie in Bertoldshofen auf der Hauptstraße (B472.

Weitere Radarkontrollen finden statt auf der B12 auf Höhe Biessenhofen, in Kreen auf der Kreisstraße OAL5, in Friesenried auf der Staatsstraße 2055 auf Höhe Aschthal, in Lengenwang (Staatsstraße in Hennenschwang), in Ruderatshofen auf der B472, auf der Bundesstraße in Heggen bei Stötten sowie in Beilstein bei Unterthingau auf der OAL3.

Eine Auflistung der Messstellen gibt es online.

