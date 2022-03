An diesen Stellen wird am Donnerstag geblitzt: Hier steht die Polizei rund um Marktoberdorf

Wer das rote Licht aufleuchten sieht, ist zu schnell. Die Polizei kontrolliert Raser. Hier stehen die Blitzgeräte am Donnerstag rund um Marktoberdorf.

24.03.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Nicht nur angesichts der aktuellen Spritpreise ist Rasen keine gute Idee. Noch teurer wird es für alle, die während des 24-stündigen Blitzmarathons zu schnell an einer der bayernweit 2.100 Kontrollstellen vorbeifahren. Auch in Marktoberdorf und Umgebung wird am Donnerstag, 24. März, und Freitag, 25. März, geblitzt – laut Bayerischem Innenministerium an folgenden Stellen in Marktoberdorf und Umgebung:

Biessenhofen, B12, Tempo 100.

Biessenhofen-Kreen, Kreisstraße, Tempo 70.

Friesenried, St 2055, Höhe Aschthal, Tempo 70.

Kaufbeuren: Apfeltranger Straße, Höhe Kindergarten, Tempo 30.

Lengenwang: Hennenschwang, Tempo 100.

Marktoberdorf: B12, Höhe Geisenried, Bundesstraße, Tempo 100.

Marktoberdorf: Schwabenstraße, Tempo 30.

Marktoberdorf: Rieder, B16, Tempo 50.

Marktoberdorf: Bertoldshofen, Hauptstraße, B472, Tempo 30.

Ruderatshofen, B472, Tempo 100

Stötten: Heggen, Bundesstraße, Tempo 100.

Unterthingau: OAL3, Beilstein, Tempo 100.

