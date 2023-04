Drei Millionen Euro für neues Technologietransferzentrum im Allgäu

Bayerns Wissenschaftsminister Blume verrät Details zum Technologietransferzentrum für Robotik in Marktoberdorf. Blume will den MP3-Fehler nicht wiederholen.

24.04.2023 | Stand: 18:09 Uhr

Durch das neue Technologietransferzentrum (TTZ) für Robotik schafft der Industriestandort Marktoberdorf den "Anschluss an die Hochschule Kempten" - beziehungsweise erhält Marktoberdorf eine Erweiterung der Hochschule. Das erklärte Bayerns Wissenschafts- und Forschungsminister Markus Blume (CSU) am Montagnachmittag bei einem Pressegespräch in Marktoberdorf. Blume hatte dabei ebenso neue Nachrichten zu dem TTZ im Gepäck wie die versammelten Unternehmer, Wissenschaftler und Kommunalpolitiker. (Lesen Sie dazu auch: Fendt-Chef: „Das Technologiezentrum wertet Marktoberdorf auf!")

