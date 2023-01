Böller setzen in Marktoberdorf Hecke und Auto in Brand

Glimpflich fällt die Polizeibilanz für Silvester in Marktoberdorf aus. Eine Hecke hat gebrannt. Ebenso ein Auto, unter dem Jugendliche einen Böller zündeten.

01.01.2023 | Stand: 16:14 Uhr

Aus dem Marktoberdorfer Stadtgebiet meldet die Polizei zwei kleinere Brände durch Feuerwerkskörper vom Silvesterabend.

Silvesterbatterie setzt Hecke der Nachbarin in Brand

So setzte eine Batterie, die ein 63-Jähriger zündete, die Hecke der 66-jährigen Nachbarin in Brand. Der Brand wurde von der Feuerwehr Marktoberdorf, die am selben Abend auch zu einer Türöffnung gerufen wurde, rasch gelöscht.

Ebenfalls noch vor Mitternacht wurden die Feuerwehrler dann zu dem Motorbrand eines Autos in der Dr.-Geiger-Straße gerufen. Zwei Jugendliche hatten unter dem Pkw offenbar einen Böller gezündet. Auch diesen Brand konnte die Wehr, die mit 20 Leuten vor Ort war, schnell löschen (Schaden: 6000 Euro).

Auch am 30. Dezember hatte es schon einen Autobrand in Marktoberdorf gegeben

Zu einem Autobrand war es, wie berichtet, auch schon am 30. Dezember in Balteratsried bei Marktoberdorf gekommen. Dabei hatte das im Kofferraum gelagerte Silvester-Feuerwerk das Feuer jedoch nicht ausgelöst, sondern lediglich die Löscharbeiten der Feuerwehren Sulzschneid und Lengenwang behindert.

Auch im nahen Pfaffenwinkel brannte an Silvester übrigens eine Hecke, wie die Polizei Schongau berichtet. „Die Nacht verlief aber auch dort friedlich und ohne herausragende Einsätze.“