"Botschafter für den Frieden": Kyiv Symphonie Orchester spielt in Marktoberdorf

Klassischen Höchstgenuss wurde dem Publikum beim Benefizkonzert der Rotary Clubs zuteil. Das Kyiv Symphonie Orchester spielte im Modeon in Marktoberdorf.

28.05.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Eigentlich sind sie in den größten Konzertsälen der Welt zu Gast. Doch seit Beginn des Krieges in ihrer Heimat Ukraine gibt es ihre Philharmonie nicht mehr. Anstelle von probenden Musikern sind dort Soldaten untergebracht. Die freigestellten Musiker sind nun seit April als Botschafter des Friedens auf Europatournee und derzeit in Deutschland unterwegs. Nach Leipzig, Dresden, Berlin und Hamburg fand nun mit Unterstützung des Rotary Districts 1841 im Modeon in Marktoberdorf das sechste von insgesamt acht Konzerten im süddeutschen Raum statt.

Das Kyiv Symphony Orchestra präsentierte mit Werken ukrainischer Komponisten ihre uns so wenig bekannte Kultur. Mit einer Ouvertüre zur Opera „Taras Bulba“ von Mykola Lysenko war der Einstieg in eine Welt der ganz besonderen Musikkunst gelungen. Bei der Romance für Violine und Orchester Nr. 2 F-Dur von Ludwig van Beethoven glänzte die junge Solistin Elisabeth Zaitseva an der Violine. Die grazilen Töne waren an Leidenschaft und Perfektionismus nicht zu überbieten und wurden mit begeistertem und lang anhaltendem Beifall belohnt.

Emotionaler Höhepunkt: Orchester in Marktoberdorf spielt ukrainische Nationalhymne

Ein schwer zu definierendes Wechselspiel an Dissonanzen, Konsonanzen, Melodieansätzen, Dynamiken, Zusammenspiel und Gegenspiel präsentierte das Orchester mit der Symphony Nr. 4 (Sinfonia lirica) for strings von Yevhen Stankovych. Wie in Trance, fast vergessend zu atmen, lauschte das Publikum den ungewöhnlichen Tönen, die die Musiker aus den Streichinstrumenten zauberten. Der italienische Chefdirigent Luigi Gaggero agierte mit prägnantem Dirigat und viel Temperament und setzte mit seiner unaufdringlichen Art das Orchester wohlwollend in den Fokus.

Einen fulminanten Programmabschluss gab es mit einem Werk des bedeutendsten ukrainischen Dirigenten des 20. Jahrhunderts, Borys Lyatoschynsky. Seine Sinfonie Nr. 3 in h-moll trägt den Titel „Peace shall defeat war“, übersetzt „Frieden wird Krieg besiegen“. Die Leidenschaft der Musiker für ihre Aufgabe und ihren Auftrag, bestärkt durch die Hoffnung einer baldigen friedlichen Rückkehr in die Heimat, war sichtlich und akustisch spürbar. Der emotionale Höhepunkt war dann bei der Ukrainischen Nationalhymne gegeben und wurde durch dankbare Gesten der Orchestermitglieder verstärkt.

Schüler verkaufen zugunsten der Ukraine

Im Foyer des Modeon nutzten Schüler der Mittelschule Marktoberdorf die Gelegenheit für ihr Langzeitprojekt „Hilfe für die Ukraine – Wir schauen nicht weg!“ zu werben. Gegen eine Spende durften sich die Konzertbesucher an der Vielzahl der in der Freizeit der Schüler selbst hergestellten Utensilien bedienen.

Renate Dendorfer-Ditges aus München, Past Governor der Rotary Clubs des Districts 1841, bedankte sich bei allen Unterstützern, die es möglich gemacht haben, dass das Orchester mit 115 Musikern und deren Familien für die Zeit der Konzerte betreut und versorgt werden. Untergebracht ist die Gruppe im Feriendorf Reichenbach bei Nesselwang und der Schützenverein Weissensee hat für die Proben Räume zur Verfügung gestellt. Alle Einnahmen aus den Konzerten erhält das Orchester. Weitere Konzerte finden am 30. Mai in Reutte und am 31. Mai in Kempten St. Mang statt. Ab 3. Juni macht sich das Orchester weiter auf die Reise mit derzeit noch unbekanntem Ziel.