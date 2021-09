Brüder nehmen Einbrecher in Marktoberdorf fest

In Marktoberdorf haben aufmerksame Nachbarn einen Einbrecher festgenommen. Dessen Komplize stellte sich daraufhin freiwillig.

Es war am Dienstag gegen 21 Uhr, als aufmerksame Bewohner eines Wohnhauses in Marktoberdorf aus dem Geschäft im Erdgeschoß untypische Geräusche hörten. Mehrere Brüder liefen nach unten - und ertappten einen Einbrecher auf frischer Tat.

Der 16-jährige Tatverdächtige schlug noch wild um sich und verletzte einen der Brüder, berichtete die Polizei. Trotzdem konnten sie ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der andere Tatverdächtige, ein 15-jähriger Jugendlicher, konnte zunächst flüchten. Er stellte sich dann jedoch, als er mitbekam, dass sein Freund festgehalten wurde.

Beide Jugendlichen waren stark alkoholisiert. Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, hatten sie sich bereits am Nachmittag in der Nähe des Geschäfts herumgetrieben. Am Abend hebelten sie ein gekipptes Fenster auf, über das sie ins Geschäft stiegen. Aus der Kasse entnahmen sie eine geringe Menge Geld, außerdem stahlen sie noch Lebensmittel und alkoholische Getränke.

Der Gesamtschaden beträgt rund 500 Euro. Die Beamten übergaben die Jugendlichen ihren Eltern.

