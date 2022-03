Nach Großbrand mit zwei Toten in Ronsberg: Das sind die Ergebnisse der Obduktion

Großbrand in einer ehemaligen Sennerei in Ronsberg (Ostallgäu): Polizei und Feuerwehr waren stundenlang im Einsatz. Zwei Menschen sind dabei gestorben.

09.03.2022 | Stand: 11:23 Uhr

Update: Mittwoch, 11.18 Uhr: Ergebnisse der Obduktion

Die Leichen wurden obduziert. Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion angibt, handelt es sich bei den beiden Toten um die Bewohner des Hauses. Die Obduktion hat außerdem ergeben, dass die beiden Personen an den Folgen des Brands gestorben sind.

Update: Montag, 12.30 Uhr: Obduktion angeordnet

Da auch am Montagvormittag noch unklar war, ob es sich bei den beiden Toten um das vermisste Geschwisterpaar handelt, ordnete die Staatsanwaltschaft am Montagmittag die Obduktion der Leichen an. So soll vor allem die Identität zweifelsfrei geklärt werden, aber auch die Todesursache, sagt Polizei-Pressesprecher Dominic Geißler auf Nachfrage unserer Redaktion. Wann die Leichenschau in der Rechtsmedizin stattfindet, ist noch unklar.

Noch keine neuen Erkenntnisse gibt es auch zur Brandursache. Ein Gutachter des Landeskriminalamts war bereits am Sonntag vor Ort, konnte aufgrund des stark heruntergebrannten Anwesens jedoch noch keine konkreten Aussagen treffen. Daher werde nun weiter in alle Richtungen ermittelt - vom technischen Defekt bis zur Brandstiftung.

Update: Sonntag, 6. März, 11.30 Uhr: Ermittlungen zur Brandursache dauern an

Nachdem Samstagabend in der Brandruine in Ronsberg-Neuenried die sterblichen Überreste von zwei Personen gefunden wurden, steht eine abschließende Identifizierung noch aus, teilt die Polizei mit. "Sehr wahrscheinlich" handele es bei entdeckten Leichen um das vermisste Geschwisterpaar, das in dem abgebrannten Haus wohnte. Die Ermittlungen zur Brandursache werden am Sonntag durch Brandermittler der Kriminalpolizei Kaufbeuren in Zusammenarbeit mit einem Brandsachverständigen des Bayerischen Landeskriminalamtes fortgeführt.

+++ Hier lesen Sie unseren Ursprungstext von Sonntagabaned +++

Bei einem Brand in einem Wohnshaus im Ortsteil Neuenried in der Gemeinde Ronsberg (Landkreis Ostallgäu) sind am Samstag (5. März 2022) zwei Menschen ums Leben gekommen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit handelt es sich dabei um die Bewohner - eine 80 Jahre alte Frau und ihr 77 Jahre alter Bruder. Eine Identifizierung der Toten steht allerdings noch aus.

Lesen Sie auch

Einsatz bei Brand mit zwei Toten in Ronsberg „war physisch und psychisch belastend“ Wohnhaus niedergebrannt

Seit Samstagvormittag gegen 9.30 Uhr waren Polizei, Feuerwehren und Rettungskräfte am Brandort im Einsatz. Am Samstagabend gab es immer noch Glutnester. Das einsturzgefährdete Gebäude konnte von der Feuerwehr zunächst nicht betreten werden. Es werde ein Teil des Hauses mit schwerem Gerät abgetragen, hieß es von einem Polizisten in Kempten. Auch ein Rettungshubschrauber war nach Angaben von Augenzeugen am Nachmittag im Einsatz.

Brand in Ronsberg: Obergeschoss beim Eintreffen der Feuerwehr komplett in Flammen

Am Abend entdeckte die Feuerwehr dann bei den Löscharbeiten die beiden Toten. Offenbar hatten sich die beiden Bewohner nicht vor den Flammen retten können. Denn beim Eintreffen der Feuerwehr standen das Obergeschoss und der Dachstuhl bereits völlig in Flammen. Bei dem Wohnhaus handelt es sich um ein ehemaliges Sennereigebäude. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Im Einsatz waren nach Angaben der Polizei Feuerwehren aus Ronsberg, Obergünzburg, Willofs, Burg, Ottobeuren und Unterthingau.

Bilderstrecke

Brand Ronsberg

1 von 4 2 von 4 3 von 4 4 von 4 Brand Ronsberg: Ein Haus im Ortsteil Neuenried steht in Flammen. Bild: Peter Roth Brand Ronsberg: Ein Haus im Ortsteil Neuenried steht in Flammen. Bild: Peter Roth 1 von 4 Ein Haus brannte in Neuenried bei Ronsberg. Fotograf: Peter Roth Bild: Peter Roth Ein Haus brannte in Neuenried bei Ronsberg. Fotograf: Peter Roth Bild: Peter Roth

Bereits am Freitagabend hatte es in der ebenfalls im Landkreis Ostallgäu gelegenen Ebenhofen (Gemeinde Biessenhofen) gebrannt. Zwei Erwachsene und vier Kinder mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Mehr zu diesem Brand lesen Sie hier.

Das könnte Sie auch interessieren:

Panikausbruch in überfüllter Musikbar im Allgäu: Polizei schreitet ein

Gegen Schneekanone geprallt: Bayerischer Skifahrer (29) stirbt in Oberndorf

Feldstadel in Hawangen brennt fast völlig nieder - 25.000 Euro Sachschaden