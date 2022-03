Brand in Ebenhofen: Hausbewohner können sich ins Freie retten

Bei einem Feuer in Ebenhofen ist ein Schaden in Höhe von 50.000 Euro entstanden. Warum der Brand ausbrach, ist noch nicht bekannt.

16.03.2022 | Stand: 14:37 Uhr

Bei einem Brand ist am Mittwochmittag laut Polizei ein Schaden in Höhe von rund 50.000 Euro entstanden. Die Bewohner konnten sich ins Freie retten. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Das Feuer war am Mittwoch gegen halb eins ausgebrochen. Die alarmierte Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Warum das Feuer ausbrach, ist derzeit noch nicht bekannt. Nach Angaben der Polizei hat der Kriminaldauerdienst Memmingen die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

