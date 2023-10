Brand in Einfamilienhaus: Familie versucht selbst zu löschen

Ein Einfamilienhaus in Marktoberdorf brennt am Donnerstag. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr versuchten die Bewohner das Feuer selbst zu löschen.

13.10.2023 | Stand: 15:25 Uhr

In Marktoberdorf ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in der Schoßbergstraße gekommen. Laut Polizeiangaben war ein vergessener Lappen, der am Vortag zum Einölen von Parkett verwendet wurde, die Ursache für das Feuer.

Das verwendete Öl reagierte offenbar mit der Luft, wodurch sich Wärme entwickelte, die aus dem zusammengeknüllten Lappen nicht entweichen konnte. Dieser erhitzte sich so stark, bis er sich selbst entzündete und anschließend den Holzboden eines Zimmers in Brand steckte. Das sei laut Polizeisprecher Holger Stabik keine Seltenheit bei Leinöl.

Die Familie versuchte selbst das Feuer zu löschen.

Die Bewohner des Hauses, eine vierköpfige Familie, versuchten den Brand anfangs selbst zu löschen bis die Feuerwehr aus Bertoldshofen und Altdorf eintraf. Diese rückte mit 25 Einsatzkräften an und löschte das Feuer.

Die Familie wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, verletzt wurde aber niemand. Am Haus entstand ein Schaden von etwa 25.000 Euro.

