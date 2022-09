In Sulzschneid ist nach dem Brand nichts wie zuvor. Die Anwohner haben den Schock noch nicht verdaut. Doch zwischen all dem Unglück gibt es auch Lichtblicke.

14.09.2022 | Stand: 18:36 Uhr

Ein rot-weiß gestreiftes Absperrband, grenzt die Unglücksstelle in Sulzschneid von der Straße ab. Hinter dem Band liegen die verkohlten Überreste dessen, was einst ein Stall war. Das Feuer hat nur ein klaffendes Gerippe übrig gelassen. Seit jener Nacht, in der zwei Höfe in dem kleinen Dorf einen Brand zum Opfer fielen, scheint in Sulzschneid eine andere Zeit angebrochen zu sein: die Zeit nach dem Brand. Nach wie vor ragen die verkohlten Balken in den Himmel. Immer noch liegt Rauch in der Luft.

