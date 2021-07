"Rauchentwicklung in einem Wohnhaus in Unterthingau", meldete die Polizei am Montagnachmittag. Warum sich der Einsatz dort dann als glimpflich herausstellte.

05.07.2021 | Stand: 15:58 Uhr

In einer Wohnung in Unterthingau (Ostallgäu) hat es am Montagnachmittag gegen 15 Uhr gebrannt. Laut Polizei war das Feuer aber rasch durch die Feuerwehr wieder gelöscht, Personen seien keine zu Schaden gekommen.

Der Brand ereignete sich in einem Mehrfamilienhaus in der Kemptener Straße

Der Wohnungsbrand hatte sich in einem Mehrfamilienhaus in der Kemptener Straße in einer Wohnung in einem der oberen Stockwerke ereignet. Über Brandursache und Schadenshöhe ist noch nichts bekannt. Ein ausführlicherer Bericht folgt.