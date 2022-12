Brandgefährlich: Feuerwehrkräfte üben im Tunnel Bertoldshofen für den Ernstfall

Im Tunnel Bertoldshofen hat vor der Eröffnung eine letzte Feuerwehrübung stattgefunden. Ein Fahrzeugbrand wurde simuliert. Dabei ging es brandgefährlich zu.

09.12.2022 | Stand: 13:24 Uhr

Die Flammen schlagen hoch aus dem Fahrzeug, die Hitze des Feuers prickelt noch in mehreren Metern Entfernung auf der Haut. Rauch quillt dicht von der Brandstelle und füllt den Tunnel langsam von der Decke zum Boden. Was auf den ersten Blick wie ein schrecklicher Unfall aussieht, ist am Donnerstagabend im Tunnel Bertoldshofen nur eine Übung. Vor Eröffnung hat dort nämlich nochmals eine letzte Einsatzübung der Feuerwehren stattgefunden.

Wann der Tunnel in Bertoldshofen für den Verkehr freigegeben wird

Bevor der Tunnel offiziell in Betrieb geht, musste seine Sicherheit erprobt werden. Daher wurde ein Autobrand simuliert. Es war bereits das zweite Mal, dass die Einsatzkräfte in der 600 Meter langen Röhre für den Ernstfall probten. Bereits im Oktober hatte eine Übung stattgefunden, bei der auch die Sicherheitssysteme auf Herz und Nieren geprüft wurden. Laut dem Staatlichen Bauamt Kempten soll der Tunnel noch vor Weihnachten für den Verkehr freigegeben werden.