Gericht verurteilt 18-Jährige nach Brandstiftung am Gymnasium Marktoberdorf

Die zur Tatzeit 17-Jährige hatte Feuer im Gymnasium Marktoberdorf gelegt. Wieso der Fall gleich zweimal vor Gericht verhandelt wurde.

27.06.2023 | Stand: 07:29 Uhr

Weil sie im Gymnasium Marktoberdorf Feuer legte, hat das Landgericht Kempten eine junge Frau zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten auf Bewährung verurteilt. Bei den Vorfällen im vergangenen Oktober hatte ein Schüler eine Rauchgasvergiftung und eine weitere Schülerin eine Panikattacke erlitten. Es entstand ein Sachschaden in fünfstelliger Höhe.

Gymnasium Marktoberdorf: 18-Jährige legt zweimal innerhalb weniger Tage Feuer

Die heute 18-Jährige musste sich nach Angaben eines Sprechers der Staatsanwaltschaft Kempten wegen zwei Fällen von versuchter und vollendeter Brandstiftung vor Gericht verantworten. Am 24. Oktober 2022 soll sie in einem Kellerflur des Gymnasiums Marktoberdorf Schulbücher angezündet haben. Das Feuer war jedoch von selbst wieder erloschen.

Zwei Tage später soll sie im Bereich der Kellertreppe des Gymnasium Bücher in Brand gesetzt haben. Und zudem in zwei Klassenzimmern im Obergeschoss der Schule Papierhandtücher und Altpapier angezündet haben. Während das Feuer im Keller schnell entdeckt und vom Hausmeister der Schule gelöscht wurde, fing der Boden in den Klassenzimmern Feuer und es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Die Schule war nach dem Auslösen der Brandmeldeanlage geräumt worden. Lehrkräfte betreuten die Schülerinnen und Schüler. Eine Schülerin musste vom Rettungsdienst behandelt werden, weil sie eine Panikattacke erlitten hatte.

Fall von Brandstiftung in Marktoberdorf zweimal verhandelt - wieso?

Beide Fälle wurden zunächst vor dem Amtsgericht Kaufbeuren verhandelt. Da die Angeklagte zur Tatzeit 17 Jahre alt war, wurde das Jugendstrafrecht angewandt und die Verhandlung fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Das Amtsgericht verurteilte die junge Frau zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und drei Monaten. Nach der Verhandlung legte der Rechtsbeistand der Angeklagten Berufung ein.

Die Berufungsverhandlung fand am vergangenen Freitag vor dem Landgericht Kempten statt. Wie ein Sprecher des Gerichts sagte, zeigte sich die Angeklagte in der Verhandlung nun geständig. Das Landgericht sprach eine Strafe von einem Jahr und neun Monaten zur Bewährung aus. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Zum Motiv der Angeklagten und ihren persönlichen Hintergründen machte der Sprecher der Staatsanwaltschaft mit Verweis auf ihr Alter und zum Schutz ihrer Persönlichkeit keine Angaben. Allerdings sagte der Sprecher, es gebe „keinen erwiesenen Zusammenhang“ zwischen den Brandstiftungen und früheren Vorfällen am Gymnasium.

Drohungen und Chaos am Gymnasium Marktoberdorf: Was ist an der Schule los?

Am Schulzentrum in Marktoberdorf hatte es in den vergangenen eineinhalb Jahren mehrfach Drohungen gegen Lehrkräfte und Schüler gegeben. Anfang November 2021 war es zu chaotischen Szenen gekommen. In einem Schreiben hatte es geheißen, es werde im Gymnasium „etwas Schlimmes“ passieren. Daraufhin wurde das gesamte Schulzentrum evakuiert. 3000 Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte mussten die Schulen verlassen. Ein Großaufgebot von Polizei-Einsatzkräften rückte an. Beamte mit Sprengstoffhunden durchsuchten Gebäude. Erst danach gab es Entwarnung. Die Polizei ermittelte eine 16-Jährige als Urheberin des Schreibens. Der Brief stellte sich im Nachhinein als harmlos heraus.

Bis zum Sommer vergangen Jahres gab es noch weitere Male Drohungen, die per Graffiti an die Wände der Realschule geschmiert wurden. „Heute wird’s was geben. Lehrer und Schüler werden nicht mehr leben“, hieß es beispielsweise einmal. Die Ermittlungen der Polizei nach den Tätern führten letztlich jedoch zu keinem Ergebnis. Und dies, obwohl unter anderem sogar beim Bayerischen Landeskriminalamt (LKA) ein Gutachten eingeholt worden war.

Zahlen, Daten und Fakten: Das ist Marktoberdorf