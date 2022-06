Breitbandinternet für Bidingen? Das sind die Bedingungen

Die Ergebnisse einer Markterkundung werden im Gemeinderat Bidingen vorgestellt. Wie viel Geld und Zeit die Gemeinde in den Breitbandausbau investieren muss.

28.06.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Alle Jahre wieder geht es im Gemeinderat in Bidingen um das Thema Breitbandausbau. So auch jetzt in der öffentlichen Sitzung im Sitzungssaal des Rathauses. „Die Ansprüche der Bevölkerung steigen im digitalen Zeitalter immer mehr – und wir wünschen uns eine flächendeckende digitale Versorgung“ sagte Bürgermeister Franz Martin einleitend. Nicht nur im Homeoffice, sondern in der gesamten medialen Welt werde nach mehr Schnelligkeit verlangt. (Lesen Sie auch: So soll der neue Nahversorger mit Lebensmitteln in Bidingen aussehen)

Im ländlichen Raum gestaltet sich der Breitbandausbau schwierig

Online zugeschaltet stellte Martin Jürgen Schuster, Geschäftsführer der Firma Corwese, dem Gemeinderat die Ergebnisse einer Markterkundung (Analyse und Kosten) für einen künftigen weiteren Breitbandausbau vor. Dabei ging Schuster sowohl auf die vielfältigen Förderungsmöglichkeiten für einen Breitbandausbau ein, aber auch darauf, dass vor allem im ländlichen Raum ein flächendeckender Ausbau schwierig sei. „Es wird Anschlüsse unter 100 Mbit/s, aber in einigen Fällen auch über 100 Mbit/s geben“, sagte Schuster. Die Bundesförderung betrage 50 Prozent, die Landesförderung mindestens 40 Prozent. Die Firma Corwese errechnete daraus eine Wirtschaftlichkeitslücke von ungefähr 4,5 Millionen Euro. Nach Abzug der Fördermöglichkeiten ergibt das einen Eigenanteil für die Gemeinde von circa 320.000 Euro.

Die Firma Corwese hat in der Gemeinde Bidingen bislang 898 Adressen aufgelistet, von denen 189 förderfähig seien, berichtete Schuster. Von diesen seien 165 Adressen mit privater und 32 Adressen mit gewerblicher Internetnutzung. Im Bereich Bidingen sei laut der Marktanalyse das Festnetz dominierend. 98 Prozent der Daten werden demnach über das Festnetz übertragen. Jeder vierte Haushalt nutze einen Anschluss, der schneller ist als 100 Mbit/s. Einer Schätzung zufolge koste der Gesamtausbau für einen Haushalt circa 6000 Euro.

Bis ein Glasfaseranschluss zur Verfügung steht, könnte es noch einige Zeit dauern

Zum Abschluss seines Vortrages informierte Schuster über den Zeitplan. Nach der Markterkundung, der Kostenschätzung und der Prüfung und Dokumentation der Bestandsdaten sollte der vorläufige Bescheid des Gemeinderates erfolgen. Danach komme das Auswahlverfahren und zuletzt die Konkretisierung des Breitbandausbaues. Bezüglich der Kosten musste Schuster einräumen, dass man nicht wisse, wie die künftigen Fördermöglichkeiten wegen des Krieges aussehen. „Bis ein Glasfaseranschluss zur Verfügung steht, kann es mindestens vier bis fünf Jahre dauern“, sagte Schuster. Bürgermeister Martin erklärte, wie wichtig ein vorläufiger Bescheid sei, damit man planen könne. Am Ende stimmte der gesamte Gemeinderat für den Bescheid.

Lesen Sie auch: Wie ein falscher Microsoftmitarbeiter in Bidingen Geld ergaunert

Lesen Sie auch