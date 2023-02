Brennholz soll bald nicht mehr als "erneuerbar" gelten - Ostallgäuer Waldbesitzer protestieren

Die EU will Brennholz als „nicht erneuerbare Energiequelle“ einstufen. Das hätte im Allgäu konkrete Folgen. Doch Forstbesitzer mobilisieren gegen das Projekt.

02.02.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Hackschnitzel und Holzscheite stoßen bei ihrer Verbrennung in Kamin oder Heizung so viel CO2 aus, wie der Baum zuvor aus der Luft gezogen hat. Bei nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft sind sie also eine nachwachsende, quasi klimaneutrale Energiequelle – sollte man meinen. Doch die EU arbeitet derzeit daran, Brennholz aus dem Wald als „nicht erneuerbar“ einzustufen. Paradox: Das gleiche Brennmaterial aus einem Sägewerk soll weiter als „erneuerbar“ gelten. Allgäuer Waldbesitzer schlagen Alarm, tun sich zusammen und wollen die drohende Rechtsänderung verhindern.

