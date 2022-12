Brennholzdiebstahl bei Hattenhofen aufgeklärt

Ein Mann hat sich zwei Mal unerlaubterweise an einem Holzstapel nahe Hattenhofen bedient. Eine Überwachungskamera sorgte nun für Klarheit.

19.12.2022 | Stand: 14:00 Uhr

Eine Überwachungskamera hat dabei geholfen, einen Dieb ausfindig zu machen, der zwei Mal Holz von einem Stapel im Bereich Wasenmoos bei Hattenhofen gestohlen hatte. Nach Angaben der Polizei Marktoberdorf entwendete der Mann bereits Anfang Dezember rund 0,8 Ster Scheitholz. Als dem Besitzer auffiel, dass Holz fehlte, installierte er die Überwachungskamera.

Beim seinem zweiten Versuch wurde der Täter erwischt

Die Kamera zeichnete auf, wie der Dieb sich ein weiteres Mal an dem Holzstapel bediente. Er lud so viel davon in seinen Kofferraum, wie Platz hatte - circa ein Ster. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf 200 Euro. Der Täter wurde angezeigt.

