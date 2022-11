Briefkasten in Aitrang mit Silvesterböllern gesprengt

Unbekannte Täter haben am Wochenende in Aitrang einen Briefkasten gesprengt. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

28.11.2022 | Stand: 13:19 Uhr

Bisher nicht bekannte Täter haben in Aitrang mit Silvesterböllern einen Briefkasten in die Luft gejagt. Nach Angaben der Polizei hörten Anwohner in der Säulingstraße in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen lauten Knall, konnten die Ursache jedoch nicht feststellen. Die durch die Sprengung abgetrennten Teile nahmen die Täter mit.

Die Polizei Marktoberdorf sucht nach den Tätern

Die Polizei Marktoberdorf bittet etwaige Zeugen, sich unter der Telefonnummer 08342/96040 zu melden - insbesondere bei verdächtigen Vorgängen im Bereich der Säulingstraße und Umgegbung.

