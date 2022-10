Brückenstraße in Marktoberdorf: Baustellenende verzögert sich

Die Ampeln stehen, aber in die Johann-Georg-Fendt-Straße dürfen Autos noch immer nicht abbiegen. Dafür läuft der Verkehr in der Brückenstraße wieder zweispurig.

01.10.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Wegen des anhaltenden vielen Regens verzögert sich das Ende der Straßenbaustelle in beziehungsweise rund um die Brückenstraße in Marktoberdorf um eine Woche. Das berichtet Hannah Fischer, Pressesprecherin der Stadt Marktoberdorf. Auch Lieferverzögerungen bei Teilen der neuen Ampelanlage in Höhe der Einmündungen Johann-Georg-Fischer- und Iglauer Straße seien für die Verzögerungen mitverantwortlich.

Stadt Marktoberdorf: In der Mitte der zweiten Oktoberwoche soll die Einmündung freigegeben werden

"Das heißt, am Dienstag können wir die nach wie vor gesperrte Einmündung in die Johann-Georg-Fendt-Straße noch nicht freigeben", sagt Fischer nach Rücksprache mit dem städtischen Tiefbauamt bzw. den beteiligten Baufirmen. Bis Mitte der Kalenderwoche 41 (zweite Oktoberwoche) sei die Straßenbaugroßmaßnahme jedoch abgeschlossen. Derzeit liefen dort noch Restarbeiten. Konkret handelt es sich dabei um Markierungs- und Beschilderungsarbeiten.

Der Verkehr kann auf der Brückenstaße wieder zweispurig im Begegnungsverkehr rollen. Bild: Heiko Wolf

Autos, die in gegenläufiger Richtung unterwegs sind, dürfen sich in der Brückenstraße wieder "begegnen"

Positiv für die Autofahrerinnen und Autofahrer ist aber, dass am Freitag die Baustellenampeln in der Brückenstraße entfernt wurden - sodass der Verkehr dort wieder zweispurig im Begegnungsverkehr rollen kann und es dort nicht mehr zu ständigen Wartezeiten für eine Fahrtrichtung kommt. Und auch die Geh- und Radwege sind im Einmüdungsbereich wieder weitgehend hergestellt. (Lesen Sie dazu auch: Großbaustelle in Marktoberdorf: Wann sind alle Straßen fertig?)