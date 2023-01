Zu viele Kinder: Der Buchel-Kindergarten wird erweitert

Der Buchel-Kindergarten wird erweitert, ansonsten erlischt die Ausnahmegenehmigung. Dafür muss die Stadt im Voraus Mittel aus dem Haushalt zu Verfügung stellen.

21.01.2023 | Stand: 09:00 Uhr

Eigentlich ist der Marktoberdorfer Kindergarten an der Buchel – Baujahr 1961 – nur für drei Gruppen ausgelegt. Tatsächlich aber wird er mit Genehmigung des Landratsamts mit vier Gruppen geführt. Diese Ausnahmegenehmigung läuft im August dieses Jahres ab. Der Stadtrat musste handeln.

Vier statt drei Gruppen : Umbau ist rechtlich notwendig

Damit es bei vier Gruppen bleiben kann, sind laut Bauamtsleiter Ralf Baur einige Veränderungen nötig: zusätzliche WC-Anlagen im Keller, der Anbau eines Speiseraumes, eines Kinderbistros, mit Einbau einer Verteilerküche im Erdgeschoss, Umstrukturierungen bei einigen Räumen, die Zusammenlegung von Abstellräumen zu Nebenräumen. Dazu hatte der Stadtrat bereits im Herbst seinen Segen gegeben. Nun aber gehe es an die Umsetzung, sagte er.

Mit der Baugenehmigung sei im Februar zu rechnen. Weil sich die Verwaltung jetzt noch finanziell gute Angebote von Baufirmen erhoffe, wolle sie baldmöglichst mit der Ausführungsplanung und den Ausschreibungen loslegen. Deshalb bat Baur das Gremium, im Vorgriff auf den neuen Haushalt 550.000 Euro freizugeben. Insgesamt kostet die Maßnahme 650.000 Euro. Der Differenzbetrag von 100.000 Euro steht bereits im Etat des vergangenen Jahres.

Plätze im Kindergarten an der Buchel seien "heiß begehrt"

Solche Vorgriffe sollten nur äußerst selten erfolgen, mahnte Dr. Anrea Weinhart (Freie Wähler). Doch auch sie stimmte am Ende wie alle anderen zu. Denn der Kindergarten gehöre zwar zu den Ältesten in der Stadt, die Plätze seien dennoch „heiß begehrt“ – und so solle es bleiben.

Nächstes Jahr sei die Dachsanierung unter energetischen Gesichtspunkten vorgesehen, kündigte Baur an. Dafür würden im Etat 2024 voraussichtlich 100.000 Euro anfallen.

