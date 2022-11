Buchhandlung Osiander bezieht in Marktoberdorf neue Räume

Noch läuft der Umbau im neuen Domizil der Buchhandlung Osiander in Marktoberdorf. Ab Donnerstag will das Buchgeschäft aber dort - näher am Stadtplatz - öffnen.

23.11.2022 | Stand: 09:00 Uhr

Ab Donnerstag, 24. November, ist die Marktoberdorfer Filiale der Tübinger Buchhandlung Osiander in neuen Räumen näher am Stadtplatz zu finden. Sie zieht nach drei Tagen umbaubedingter Schließung in das große Geschäftsgebäude in der Eberle-Kögl-Straße 6, das im Erdgeschoß lange Jahre die Schuhgeschäfte Schuh Finster beziehungsweise Schuh Sepp Select beherbergte. (Lesen Sie auch: Schaufensterbummel: Dieses neue Sportgeschäft hat in Marktoberdorf eröffnet.)

Der bisherige Standort der Buchhandlung hatte jahrzehntelang Tradition in Marktoberdorf

In ihren bisherigen Räumen in der westlichen Georg-Fischer-Straße, Hausnummer 32, war die Buchhandlung Osiander nun seit knapp vier Jahren eingemietet. Eine Buchhandlung bestand dort aber bereits viel länger: Die Marktoberdorfer Buchhändlerin Johanna Glas, die 2019 in den Ruhestand ging, hatte ihre gleichnamige Buchhandlung in diesen Räumen 2005 eröffnet. Gegründet hatte Glas ihr Büchergeschäft aber schon 1994 in einem benachbarten Gebäude.