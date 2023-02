"Hallo, ich bin's": Zweite Auflage von Buchprojekt von Schülern aus Marktoberdorf erscheint

Schülerinnen und Schüler aus Marktoberdorf haben im Home-Schooling ein Buch geschrieben. Nun gibt es eine zweite Auflage. Wo sie erhältlich ist.

05.02.2023 | Stand: 09:00 Uhr

Das Buch „Hallo, ich bin’s“, das Schülerinnen und Schüler aus Marktoberdorf geschrieben haben, erscheint in der zweiten Auflage. Alles begann während der „Homeschooling-Zeit“ im Lockdown 2021. Einer Klasse der Mittelschule kam auf die zündende Idee, gemeinsam ein Buch zu schreiben. Flugs wurde „Die Schreibstube“ gegründet und vierzehn „Redakteure“ aus verschiedenen Schulen zwischen zehn und 14 Jahren trafen sich über mehrere Monate in der Filmburg Marktoberdorf zum Schreiben.

Das Buch erzählt von "Lebenslinien" der Jugendlichen

Mit Rat und Tat standen ihnen Monika Schubert und der Filmdesigner Simon Abele aus Krugzell zur Seite. Aus all den Notizen und Ideen ist ein Buch entstanden. Es ist das erste Buch, das Schüler in Marktoberdorf veröffentlicht haben. Es erzählt Geschichten aus der Familie, von Freundschaften, Enttäuschungen, Erlebnissen und Sehnsüchten, aber auch von Überraschungen, Mut und Lebenslust. Es sind „Lebenslinien“ vom Weg aus einem anderen Land in eine neue Heimat, von Wegen durch die vertraute Heimat oder vom Miteinander in der gemeinsamen Lebenslandschaft rund um Marktoberdorf.

Gefördert wurde das Projekt „Schreibstube“ von der Europäischen Union, dem Landratsamt und dem Verein „Menschen im Aufwind e.V.“ Im Nu war die Erstauflage vergriffen. Nun ist die Zweitauflage angekommen. Mit solch einem Erfolg haben die Redakteure nicht gerechnet. Umso mehr freuen sie sich über das Interesse an ihren Texten. Erhältlich ist das Buch gegen eine Spende in der Buchhandlung Eselsohr Marktoberdorf und in der Filmburg.

Lesen Sie auch: "Meine Märchenküche": Allgäuerin Julia Tannhoff mit Facebook-Gruppe auf Erfolgskurs