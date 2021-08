Buch auf – Welt aus: Diese Bücher sind perfekt für den Sommer und die Ferien

Sie brauchen noch eine Lektüre für den Urlaub? Experten aus Marktobedorf geben Tipps. Welche Bücher diesen Sommer beliebt sind und was bei Kindern gefragt ist.

26.08.2021 | Stand: 18:14 Uhr

Buch aufschlagen und die Welt ausschalten. Das genießen viele Marktoberdorferinnen und Marktoberdorfer in der Sommer- und Ferienzeit. Wenn das Wetter schlecht ist oder der Urlaub ansteht, decken die Menschen sich mit neuem Lesestoff ein. Dieser Eindruck entsteht zumindest in der Bücherei in Marktoberdorf und in den Buchhandlungen der Stadt. Und nicht nur die Sommerzeit weckt das Lesefieber: In Zeiten von Corona, wenn vieles digital vor dem Computerbildschirm stattfindet, entdecken viele Menschen das gute alte analoge Buch neu. Gleichzeitig werden aber auch E-Books immer beliebter.