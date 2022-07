Bücherei Marktoberdorf gewinnt Kinderbibliothespreis

Die Bücherei überzeugt vor allem bei Familien und dem Lesenachwuchs. Dafür gibt es nun eine Auszeichnung, die nicht nur die Mitarbeiterinnen vor Ort freut.

25.07.2022 | Stand: 09:00 Uhr

Große Freude herrschte bei den Damen der Stadtbücherei Marktoberdorf und deren Leiterin Larissa Kleybor: Die Einrichtung gewann nämlich einen der fünf Kinderbibliothekspreise in Höhe von 5000 Euro. Seit 2007 verleiht das Bayernwerk die Preise an engagierte öffentliche Büchereien in den bayerischen Regionen. Das Bayernwerk arbeitet dabei mit der Landesfachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen der Bayerischen Staatsbibliothek und dem Sankt Michaelsbund zusammen. Die Auswahl der Preisträger erfolgt jeweils durch eine Fachjury.

Den Preis nahm Carmen Wittmann entgegen, die kurzfristig aus dem Mutterschaftsurlaub gekommen war, um die erkrankte Leiterin, Larissa Kleybor, zu vertreten. Stefan Drexl, der kommunale Betreuer des Bayernwerkes und Preisüberbringer, sagte, er sei beeindruckt gewesen von all den Angeboten für die Nutzer der Bibliothek. Besonders stolz sein könnten die Mitarbeiterinnen aber auch, dass viele Familien mit ihren Kindern kämen. „Lesen ist wichtig, Lesen bildet und ohne Lesen geht nichts“, sagte Drexl.

Stadtbücherei Marktoberdorf als Paradebeispiel

„Aber ohne Geld geht es auch nicht. Da ist echt was gelungen und das verdient Unterstützung!“ Christin Stegerhoff, Leiterin der Landesfachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen in München, nannte die Stadtbücherei die „Wohnung der Stadt“, in der Leseförderung von den Bücherwichteln an großgeschrieben wird. Außerdem würde sie immer wieder die Bücherei Marktoberdorf „als Paradebeispiel hinstellen, was man machen kann“. Das Netzwerk Bayern wolle mit seinem Engagement die Arbeit in den Kommunen einfach fördern und anerkennen, sagte der stellvertretende Leiter des Kommunalmanagements der Lechwerke, Andreas Bayer.

„Es ist uns eine Ehre, dass Marktoberdorf diesen Preis bekommt“, sagte Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell. Das Büchereiteam habe den Preis verdient, sagte Hell und bestätigte, dass er eigentlich nicht eingreifen muss, denn „es läuft einfach“. Ideen werden selbstständig umgesetzt. Auf die Kostenfrage angesprochen, sagte der Bürgermeister: „Büchereien kosten Geld, wir haben jedoch keinen Rotstift angesetzt.“ Mitarbeiter des Bauhofs haben beispielsweise die vielen Regale gestrichen, sodass keine neuen angeschafft werden mussten.

Nachfrage ist bei der Stadtbücherei Marktoberdorf auch nach Corona nicht gesunken

Gott sei Dank habe das Interesse nach den coronabedingten Einschränkungen an der Bücherei nicht abgenommen. Kaum waren die Türen wieder geöffnet, setzte ein Sturm zu den Büchern ein. Hell sprach an alle Beteiligten einen herzlichen Dank aus. Auf die Frage, was mit dem Preisgeld gemacht wird, konnte Monika Müller, die stellvertretende Leiterin, noch keine Antwort geben. Darüber werde noch gemeinsam beraten.

