"Luschtobjekt" im Winter: Bülent Ceylan tritt im Modeon Marktoberdorf auf

Bülent Ceylan nimmt im Modeon die Generation Instagram auf die Schippe. Termin, Dauer der Vorstellung und Preise der Tickets für den Auftritt in Marktoberdorf.

23.09.2022 | Stand: 10:57 Uhr

Bülent Celyan (46 Jahre) tourt mit seinem zwölften Liveprogramm "Luschtobjekt" durch Deutschland. Im November ist ein Auftritt im Modeon in Marktoberdorf geplant. Der Mannheimer nimmt dabei die Generation Instagram mit drei Stunden Programm auf die Schippe und zur Vorlage.

Luschtobjekt: Objektifizierung

Das zeigt sich auch in den Promobildern der Tour: offenes Haar und enthaarte Brust. Der Schwabe mit Ziegenbart und wallender Mähne macht sich aber nicht nur selbst zum "Luschtobjekt", er macht sich auch über die die anderen "Luschtobjekte" lustig, sei es nun die Zurschaustellung von Alltagsgegenständen wie Smartphones und Staubsaugerrobotern oder die des menschlichen Körpers. Im November ist Ceylan im Allgäu: Der Termin für den Auftritt im Modeon Marktoberdorf steht fest. Es gibt noch Tickets für das dreistündige Bühnenprogramm des Schwaben.

Wann ist der Termin für Luschtobjekt?

Der Auftritt der Luschtobjekt-Tour ist eine Verschiebung des Termins vom Vorjahr. Ursprünglich bereits für Oktober 2021 vorgesehen, ist das jetzt der pandemiebedingte Ersatztermin. Tickets vom 13.10.2021 behalten für den 24.11.2022 ihre Gültigkeit.

Wann: 24. November 2022 20 - 23 Uhr

Einlass: 19 Uhr



Das Modeon befindet sich in Marktoberdorf in der Schwabenstraße 58. Es befindet sich somit rund 20 Minuten vom Bahnhof entfernt. Richtung Buchloe fährt der letzte Zug allerdings bereits um 23.12 Uhr, wohingegen in Richtung Füssen der Zug zuletzt um 23.49 Uhr abfährt.

Wie viel kosten die Tickets für den Luschtobjektik-Auftritt im Modeon?

Auch wenn der Auftritt im November der Ersatztermin ist, so gibt es dennoch Tickets zu kaufen (Stand 23. September). Es gibt drei Sitzplatzkategorien und laut Saalplanbuchung über den Ticketanbieter Eventim sind noch genügend Plätze frei. Die günstigste Variante fängt bei rund 41 Euro an.

Tickets in 3 Preiskategorien 41.70 Euro 45.15 Euro 48.60 Euro



Bilderstrecke

Bülent Ceylan in der Big Box Allgäu

Wer ist eigentlich Bülent Ceylan?

Der gebürtige Mannheimer wurde 1976 als Sohn von Hilde Merkel und Ahmet Ceylan geboren. 1995 machte er ein Praktikum beim Musiksender VIVA. Drei Jahre später fing er ein Studium der Philosophie und Politikwissenschaft an, brach dies aber aufgrund seiner Bühnenkarriere ab. Ceylan gewann den Deutschen Fernsehpreis 2022 in der Kategorie "Bestes Factual Entertainment". Außerdem ist er sozial engagiert, unter anderem unterstützt er die Mannheimer Aidshilfe, das Kinderhospiz Sterntaler und diverse Anti-Rassismus-Projekte. 2017 gründete der Schwabe die Bülent Ceylan für Kinder Stiftung.