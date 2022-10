Es muss nicht nur der Sarg sein: Welche Bestattungsart sich Bidinger wünschen

Nach zwei Jahren findet in Bidingen eine Bürgerversammlung statt. Im Mittelpunkt stehen der Friedhof und die Weiler Mühle. Was der Bürgermeister dazu sagt.

11.10.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Zufrieden mit der Arbeit des Gemeinderates äußerten sich die Besucher in der Bürgerversammlung in Bidingen. Bereits in Bernbach hatten zahlreiche Bürgerinnen und Bürger die Infoveranstaltung besucht. Und auch in der Turnhalle in Bidingen war das Interesse groß, Neuigkeiten aus dem Gemeindewesen aus erster Hand zu erfahren. Auch von der Möglichkeit, Fragen zu stellen und eigene Wünsche vorzubringen, wurde rege Gebrauch gemacht.

Bei Beerdigungen wollen Bidingen eine Alternative

Reinhold Mariner wünscht sich zum Beispiel, dass in der Gemeinde neben den bisherigen Bestattungsmöglichkeiten auch Baum- und mehr Urnenbestattungen möglich sind. Mariner dachte zusätzlich zu den kleineren Gräbern an eine Urnenwand. „Der Bedarf wäre da, man sollte es entsprechend so gestalten“, appellierte Mariner (Lesen Sie auch: In Marktoberdorf gibt es nun auch das Urnengrab „all inclusive“).

Hans Ponzer vermisst auf dem Friedhofsgelände ein WC für Kirchen- oder Grabbesucher, bei Beerdigungen oder Hochzeiten. Martin wies auf das WC im Eingangsbereich des Pfarrhofes hin, „es wurde in letzter Zeit auch immer genutzt“. Manfred Rauch von der Kirchenverwaltung meinte: „Wir können den Pfarrhof nicht als öffentliche Toilette anbieten, aber wir werden es in der Pfarrgemeinde diskutieren.“ Rauch erinnerte zudem an die Gefährlichkeit der Kreisstraße beim Überqueren. Außerdem würden die denkmalgeschützten, historischen Häuser dem starken Lkw-Verkehr an den engen Stellen ausgesetzt.

Auch das WC am Friedhof ist für manchen ein drängendes Problem

Ein anderes Problem beschäftigte eine Zuhörerin: Bei Veranstaltungen sei die Innentreppe des neuen Kindergartens nicht immer frei. Die Kinder sollen nach Meinung von Martin nicht mit fremden Personen konfrontiert werden. „Entweder sie benützen die Außentreppe oder die Gemeinschaftsräume der Kita sind abgesperrt“, sagte Martin. „Und so oft kommt das nicht vor.“

Unverständlich findet Hans Ponzer, dass die Gemeinde beim Rückbau am Wehr zur Weiler Mühle herangezogen wird (Lesen Sie auch: Ab April 2023: Weiler Mühle erzeugt keinen Strom mehr). Martin erklärte, die Vorgaben aus den 1950er Jahren des Wasser- und Bodenverbandes machten es unumgänglich, dass zurückgebaut werden müsse. „Die Gemeinde beteiligt sich nur, um der ökologischen Aufwertung nachzukommen“, sagte Martin und erinnerte an das Treffen des Wasser- und Bodenverbandes mit der Vertreterin des Landratsamtes. Auch Hans Blenk ist das Vorhaben des Rückbaues suspekt. „Immerhin kostete es damals 60.000 Mark“. Martin erinnerte an den damaligen Bau, an dem eine Fischtreppe vorgesehen war und beim Rückbau (Abriss) nicht mehr nötig ist. „Es ist ja nicht für uns, sondern für die Gemeinde“, sagte Martin.

Weshalb die Gemeinde für den Rückbau der Weiler Mühle zahlen muss

Vor der Diskussion hatte Bürgermeister Franz Martin die Haushaltszahlen und eine Finanzübersicht präsentiert. Bidingen investierte in den vergangenen Jahren sehr viel in verschiedene Projekte. Dennoch entwickelten sich die gemeindlichen Schulden seit 2007 nahezu kontinuierlich nach unten, von fast 8 Millionen Euro auf 1,76 Millionen. Einen Beitrag geleistet habe dazu die positive Entwicklung der Windräder und Photovoltaikanlagen. Steigende Einwohnerzahlen, 19 Bauanträge sowie steigende Gewerbesteuern unterstützen das bisherige Konzept der Gemeinde.

Martin informierte zudem über das Baugebiet am Wiesenweg und über ein neues im Nordwesten der Gemeinde. Die einzelnen Bauabschnitte können vermutlich in Kürze geplant und vorgestellt werden. Ein neues Gewerbegebiet hat die Gemeinde in Ob an der B 472 in Aussicht. Hier sind noch einige Verhandlungen wegen Tauschflächen vorgesehen.

So steht es um den Breitbandausbau in Bidingen

Ein wichtiges Thema im Gemeinderat und der Bürgerversammlung ist der Breitbandausbau. Hier soll in den nächsten Jahren einiges vorangehen, zumal es verschiedene Förderprogramme gibt.

Stolz sind Martin und der Gemeinderat, dass die Kosten für den Neubau der Kindertagesstätte niedriger sind als geplant. Besonders wichtig schätzt Martin die Lebensmittelversorgung im Ort ein, der im Bau befindliche Markt soll hier einiges abdecken (Lesen Sie auch: Der Bidinger Supermarkt nimmt Form an). Die Kinderbetreuung in der Kita und den Schulen liegen dem Bürgermeister sehr am Herzen, hier sei das Geld „immer gut angelegt“.

Zu den weiteren Zielen der Gemeinde gehört unter anderem, einen neuen Wirt für die Tiroler Stuben zu finden; in das Gebäude soll auch eine neue Heizanlage eingebaut werden. Für eine Chronikerstellung sucht die Gemeinde noch einige freiwillige Mitarbeiter. Martin erinnerte noch an das Jahreskonzert der Musikkapelle Bernbach (26. November), an die Dorfweihnacht (11. Dezember) und an das Jahreskonzert der Musikkapelle Bidingen (7. Januar).