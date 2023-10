"Nur die Bürger können ihn zum Erfolg führen"

In Marktoberdorf gehen offiziell die Flexibusse an den Start. Warum für die Behindertenbeauftragte der Stadt, Waltraud Joa, damit ein Traum in Erfüllung geht.

18.10.2023 | Stand: 05:30 Uhr

"Für mich ist es heute ein Tag der Freude", sagt Waltraud Joa. Die Behindertenbeauftragte der Stadt Marktoberdorf erinnert sich noch gut an das Jahr 2012, als sie in Günzburg damals das erste mal einen sogenannten Flexibus besichtigen durfte. Ein Bus, der sich nach den Wünschen der Fahrgäste richtet und auch noch behindertengerecht ist. "Es war mein Traum, dass es soetwas auch in Marktoberdorf gibt." Dieser Traum ist für Joa und für alle anderen Beteiligten am Montag in Erfüllung gegangen. Nach vielen Jahren der Planung und Konzeption ist in Marktoberdorf der Flexibus offiziell eingeführt worden. Und die "Jungernfahrt" war eine ganz besondere.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.