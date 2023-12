Dieser Pinocchio begeistert im Modeon Marktoberdorf

Als musikalisches Märchen ist die Kinderoper rund um Pinocchio, der ein richtiger Junge werden will, betitelt. Warum die Aufführung im Modeon gut ankommt.

04.12.2023 | Stand: 15:30 Uhr

Schon ist das Modeon in der toskanischen Geigenwerkstatt des alten Geppetto gelandet, wo Carlo Collodis Geschichte „Die Abenteuer des Pinocchio“ von 1881 spielt. Dort lassen auch das Kammerorchester concierto und das Puzzletheater München ihren Pinocchio spielen. Sie gastieren mit der Reihe „Klassik für Kinder“ auf Einladung der Bürgerstiftung Ostallgäu zum 17. Mal in Marktoberdorf. Diesmal geht es um die Abenteuer des Holzhampelmanns, der auf magische Weise zu frechem Leben erwacht und der nichts mehr will, als ein normaler Junge zu werden. Dabei werden die Kinder von der Erzählerin, pardon, der sprechenden Grille, schön an der Hand genommen und so mitgenommen in die Werkstatt vom alten Geppetto, der so gern ein Kind im Haus hätte.

