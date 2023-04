Bürgerversammlung Marktoberdorf: Das Thema Verkehr bewegt die Gemüter

Die Stadt packt zwei große Straßenbauprojekte an. Das beschäftigt die Marktoberdorfer. Bei der Bürgerversammlung gibt es Fragen dazu. Doch auch Kritik.

21.04.2023 | Stand: 18:10 Uhr

Es gibt viele Baustellen und Verkehrsprojekte in Marktoberdorf, sagte Auburger und kritisierte sogleich erste Pläne für den Ausbau der Johann-Georg-Fendt-Straße, die er im Rathaus eingesehen hatte. Ab Mai soll dort unter anderem ein kombinierter Geh- und Radweg entstehen. Auburger sprach von „rechtlich unsauberen Lösungen“ und „unsicheren Verkehrssituationen“. Er forderte: „Wir wollen eine Mobilitätswende für eine enkeltaugliche Stadt mit einer ernst gemeinten Bürgerbeteiligung.“ Bürgermeister Hell entgegnete: „Auch ich bin an einer Verkehrswende interessiert. Wir sind für Anregungen dankbar. Aber Sie stellen mit Ihren Behauptungen die Fachkompetenz meiner Mitarbeiter in Frage“. 2010 erarbeiteten Bürger in Workshops Konzepte. „Mein Vorgänger und ich haben bereits viel umgesetzt.“ Die Stadt hat nun auch ein Radverkehrskonzept in Auftrag gegeben. Beginn ist voraussichtlich im Herbst 2023. „Auch ich bin viel auf dem Fahrrad unterwegs und finde: Marktoberdorf ist fahrradfreundlich“, sagte Hell. Man müsse jedoch auch Kompromisse schließen. Denn der Verkehrsraum sei begrenzt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.