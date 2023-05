Seit 2013 ist Rettenbach schuldenfrei: So war die Bürgerversammlung

Rettenbach ist weiterhin schuldenfrei und investiert in eine Kinderkrippe. Bei der Bürgerversammlung präsentiert Bürgermeister Reiner Friedl gute Zahlen.

05.05.2023 | Stand: 09:00 Uhr

Seit drei Jahren gab es keine mehr. Und die Neuauflage der Bürgerversammlung in Rettenbach am Auerberg war diesmal ganz entspannt. Vieles scheint dort zu stimmen. Dies war jedenfalls den Ausführungen von Bürgermeister Reiner Friedl zu entnehmen, Er legte seinen Rechenschaftsbericht ab mit Zahlen, Daten und Fakten. Auch diesmal vergaß er den Hinweis auf die erfreuliche Finanzlage nicht: „ Rettenbach ist seit 2013 schuldenfrei – und wird es auch weiter bleiben!“

Ebenso stolz ist man in Rettenbach auch auf die sehr niedrigen Steuerhebesätze, die das Auskommen ermöglichen. Trotzdem ist der Gemeindehaushalt in einem guten Zustand, wie aus den Zahlen ersichtlich wurde. Immerhin umfasst der Haushalt rund 4,46 Millionen Euro, 2,78 Millionen der Verwaltungs- und 1,68 Millionen der Vermögenshaushalt. Einen Dank richtete Friedl an die örtlichen Gewerbetreibenden, denn mit rund 1,15 Millionen Euro ist die Gewerbesteuer, mit 61 Prozent die wichtigste Einnahme der Gemeinde.

Gegenüber stünden jedoch auch eine Umlage aus diesen Steuern, sowie die Kreisumlage, bei der die Kreisverwaltung die Gemeinde mit rund 846.000 Euro „schröpfen“ würde, wie Friedl es bezeichnete. Dies könne auch eine Schlüsselzuweisung von 239.000 Euro nicht ausgleichen, sagte Friedl. Doch weitere Einnahmen wie der Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer von 558.000 Euro (29 Prozent) oder Grundsteuern von 145.000 Euro (7 Prozent), an dem Verkauf von Grundstücken von 285.000 Euro und weitere Einnahmen bescherten dennoch den guten Finanzstand.

Neue Kinderkrippe in Rettenbach

Im Rechenschaftsbericht erklärte Friedl die derzeitigen Vorhaben und Maßnahmen im Ort. Angefangen mit dem Bau der Kinderkrippe für 600.000 Euro wofür es auch Zuschussmittel vom Staat gibt und dem Kauf eines Feuerwehrfahrzeuges für 87.000 Euro. Friedl richtete seinen Dank an die Feuerwehr, die den Kauf unterstützt. Einige gemeindliche Gebäude werden nun mit Hackschnitzel beheizt. Zudem sind im Dorf noch einige Straßen, die geteert werden müssen – doch auch hier bleibe die Gemeinde dran.

Neuer Pächter für die Skihütte

Im Dorf hat der Bäcker aufgehört, doch es konnte ein Nachfolger gewonnen werden, der den Betrieb weiter führt. Bis es so weit ist, wird der Weichbergmarkt die Aufgabe übernehmen. Auch der Pächter der Skihütte hat seinen Dienst quittiert und ist mit einem Teil der Einrichtung weggezogen. Die Einrichtung konnte wieder beschafft werden und schon bald wird ein aus Ägypten stammender Betreiber die Skihütte neu eröffnen. Weiter sind Planungen im Gange, die sich mit dem Anbau an den Bauhof, dem Feuerwehrhaus und dem Rathaus beschäftigen.

Grundsteuer trotzdem erhöht

Nach so vielen wohltuenden Nachrichten und Erkenntnissen gibt es meistens auch wenig Ärger oder Diskussionsbedarf seitens der Bürger. Auch an diesem Abend fragte nur ein Versammlungsteilnehmer, warum man gerade jetzt die Grundsteuer erhöht habe. Eigentlich gebe es ja gar keinen Grund und Rettenbach ginge es doch gut. Friedl erklärte, dass die Erhöhung auf Anraten des Landratsamtes vorgenommen worden sei und dass dies auch etwas gebracht habe. Schließlich habe die Gemeinde das Geld für Investitionen nutzen können.

Einen Appell richtete Friedl an die Bürgerinnen und Bürger zum Thema Flüchtlinge. Einwohner von Rettenbach sollten doch leer stehende Wohnungen melden. Diese könnten dazu genutzt werden, Flüchtlinge unterzubringen.