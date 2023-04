Bürgerversammlung Rieder: Kritik an Gebühren für Regenwasser

Bei der Bürgerversammlung in Rieder gibt es Kritik an der Abgabe für das Niederschlagswasser. Auch der Zustand von Feld- und Waldwegen beschäftigt die Menschen.

Gut besucht war die Bürgerversammlung im Schützenstüberl des Ortsteils Rieder. Vor allem die Rückstufung einzelner Straßen als Feld- und Waldwege, die von den Anliegern zu unterhalten sind, beschäftigte die Anwesenden.

Durch das Abfräsen der bisherigen Spritzdecke sei der Untergrund jetzt so weich, dass besonders an Steigungen der zur Reparatur aufgebrachte Kies nicht hält und abgeschwemmt wird. Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell sagte eine Überprüfung zu.

Die Gebühren für Regenwasser wurden teurer

In verhältnismäßig kurzer Zeit seien die Kosten für das Niederschlagswasser zweimal um hundert Prozent gestiegen, bemängelte ein Bürger. Und dies in einer Zeit, in der es im Winter weniger Schnee gebe und es im Sommer oft wochenlang nicht regne. Auch die Quadratmeterzahl sei nicht gestiegen.

Dazu zeigte Kämmerer Wolfgang Guggenmos auf, dass die Niederschlagswassergebühr eingeführt werden musste, weil mehr als 12 Prozent der Abwasserbeseitigung über die Kläranlage auf Oberflächenwasser zurückzuführen war. Und dieses Wasser belaste die Kläranlage übermäßig. Bei den kosten rechnenden Anlagen seien die Gebühren alle vier Jahre neu zu kalkulieren und festzusetzen. Das sei das nächste Mal 2024 wieder der Fall.

600.000 Euro Gebühren für Oberflächenwasser pro Jahr

Um diese Gebühren zu senken, riet der Bürgermeister, Niederschlagswasser möglichst auf dem eigenen Grund und Boden zu versickern. Auch aus diesem Grund werde die Hochwiesstraße zurückgebaut. Über einen Grünstreifen soll künftig auch hier Oberflächenwasser versickern und nicht in die Kanalisation eingeleitet werden. Denn auch die Stadt bezahle für die Einleitung von Oberflächenwasser rund 600.000 Euro an die Stadtwerke. Das Geld werde für den Erhalt der Kläranlage und der Kanalisation verwendet.

Keine neuen Gewerbeflächen für Firmen

Auf die Frage, warum die Stadt nicht mehr Gewerbeflächen ausweise, um die Schulden abbauen zu können, zeigte Dr. Hell auf, dass die Stadt derzeit keine Flächen erwerben könne. Die Erweiterung der Firma Niehoff sei nur möglich gewesen, weil ein Landwirt die benötigten Flächen abgab und die Stadt ihm an anderer Stelle wieder Flächen anbieten konnte. Hell erläuterte auch den Spagat zwischen Ausweisung neuer Bauflächen und Landverbrauch. Die Stadt sei gewerbemäßig sehr gut aufgestellt. Wichtiger sei deshalb, den vorhandenen Firmen Ausbau- und Verdichtungsmöglichkeiten zu bieten, als neue Flächen auszuweisen. Denn nach wie vor würden landwirtschaftliche Flächen benötigt.

Der Sportplatz Rieder ist ramponiert

In Rieder gibt es keinen Sportverein. Der vorhandene Sportplatz wird lediglich als Bolzplatz genutzt und von der Stadt gemäht. Den Hinweis, dass der Platz inzwischen so ramponiert sei, dass er kaum mehr nutzbar sei, will der Bürgermeister an den Stadtrat weitergeben. Ebenso die weiteren Verbesserungsvorschläge des Kolpingvereins für die Gruppenstunden in der Mehrzweckhalle.