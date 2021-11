Die oft schräge Musik von Buffzack hellt die Stimmung in der Filmburg in Marktoberdorf auf. Dabei herrscht an diesem Konzertabend „Tanzverbot“.

Von Barbara Kettl-Römer

23.11.2021 | Stand: 09:00 Uhr

Vier junge Musiker in auffälligen Anzügen, eine Trompete, eine Posaune, eine Tuba, ein Schlagzeug und ein Synthesizer: Mit einem Jahr Verspätung – wegen Corona-Lockdowns – trat die Münchner und Ostallgäuer Band Buffzack in der Filmburg in Marktoberdorf auf. Umso mehr freute sich die Filmburg-Chefin Monika Schubert, dass es nun doch (gerade noch?) klappte: „Überall ist tote Hose, nur hier ist was los!“