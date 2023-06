So renaturiert der Bund Naturschutz das Dümpfelmoos

Marktoberdorfer Ortsgruppe des Bund Naturschutz berichtet über Renaturierungsarbeiten am Dümpfelmoos. Diese Arbeiten wurden bereits durchgeführt.

Seit 2007 engagiert sich die Ortsgruppe Marktoberdorf des Bund Naturschutz (BN) im Dümpfelmoos. Bereits 2008 erhielt die Ortsgruppe dafür einen Klimaschutzpreis. Und die Ehrenamtlichen arbeiten weiter daran, das Moor wieder in seinen natürlichen Zustand zurückzuversetzen.

Seit Oktober 2022 begann eine neue Arbeitsphase und die Renaturierung auf dem Grundstück des BN. Auf einem Nachbargrundstück sollte nun nach 16 Jahren die Arbeit abgeschlossen werden, berichtet die Ortsgruppe.

Auch am Elbsee wurden Wege gesichert

Außerdem wurde an einem Grundstück am Elbsee eine dringend notwendige Wegesicherung durchgeführt, indem etliche Tot- und Käferholzbäume entfernt wurden. Das Holz musste rund 300 Meter weit aus dem Moor getragen werden. Ein Eisernes Pferd habe einen Teil der Arbeit abgenommen, dennoch hätten die Ehrenamtlichen viel Muskelkraft aufgebracht.

Auf beiden Grundstücken wurden insgesamt rund 1600 Stunden schwere Arbeit von rund zehn aktiven Helfern unter der Organisation von Robert Gött geleistet. Etwa 20 Tonnen Holz wurden in der diesjährigen Arbeitsphase aus dem Moor transportiert. Im Herbst 2023 soll mit fachlicher Unterstützung der Moorallianz eine Aufstaumaßnahme im Dümpfelmoos durchgeführt werden. Dafür wurden im vergangenen halben Jahr die Vorbereitungen abgeschlossen.

Moore binden große Mengen CO2

Im Dümpfelmoos gibt es verschiedene Stadien der Renaturierung. Man weiß seit einiger Zeit, dass Moore große Mengen des klimaschädlichen Treibhausgases CO2 binden und dieses entgasen, wenn sie entwässert werden. Wenn die Zurückführung der Moore in einen natürlichen Zustand gelingt, kann man den Vorgang umkehren, und die Moore binden wieder CO2 aus der Atmosphäre. Moore sind nach Angaben des BN ein wichtiger Kohlenstoffspeicher: In den Mooren dieser Welt sei mehr Kohlenstoff gespeichert als in allen Wäldern der Erde.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Natur- und Artenschutz der vielen auf Moore spezialisierten Tier- und Pflanzenarten. Ihr Lebensraum wurde durch Entwässerung und Torfabbau immer weiter verkleinert.