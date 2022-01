Bund Naturschutz Ostallgäu verteidigt den Biber: "Ein nützliches Nagetier"

Naturschützer im Ostallgäu verweisen auf den Nutzen des Bibers beim Hochwasserschutz. Demnach kann er gegen Überflutungen helfen - und nicht nur das.

Es gibt nicht viele Tiere, über die die Meinungen derart auseinander gehen. Die einen verfluchen ihn und verweisen auf die Schäden, die er anrichtet. Die anderen, in diesem Fall der Bund Naturschutz Ostallgäu-Kaufbeuren, verteidigen ihn und weisen auf seinen Nutzen für die Natur und damit letztendlich auch für den Menschen hin. Die Rede ist vom größten Nager, der hier lebt, vom Biber.

„Gerade im Hinblick auf die dramatischen Hochwasserereignisse im Sommer sollte man dieses nützliche Nagetier verstärkt in den Blick nehmen“, fordert der Vorsitzende der BN-Kreisgruppe Ostallgäu-Kaufbeuren, Josef Kreuzer. Er verweist auf eine Studie, die der BN bei der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf (HSWT) zu den Auswirkungen des Bibers auf Hochwasserereignisse in Auftrag gegeben hat und die nun wieder in den Blick gerate. „Biberfeuchtgebiete können in Bächen die Hochwasserspitze kappen und die Flutwelle hinauszögern. Beides ist entscheidend, um Hochwasserspitzen abzumildern und größere Überflutungsschäden zu verhindern“, fasst Kreuzer die Ergebnisse zusammen.

Biberteiche wirken wie ein Schwamm

Es ließ sich, wie Kreuzer in der Pressemitteilung weiter schreibt, in der Studie außerdem nachweisen, dass die Biberteiche einen positiven Einfluss auf den Wasserhaushalt der näheren Umgebung haben. Die Grundwasserspiegel steigen an und die umliegende Tier- und Pflanzenwelt ist somit besser gegen Dürreperioden gewappnet. „Der Biber spielt also eine wichtige Rolle, um die Auswirkungen der Klimaerwärmung abzumildern. Vom Biber gestaltete Feuchtgebiete wirken wie ein Schwamm und bremsen den Wasserabfluss“, erklärt der Vorsitzende.

Auch in Sachen Artenvielfalt leiste der Biber einen wichtigen Beitrag. Laut Studie ist er sozusagen der Motor der Biodiversität. „Biber sind unsere wichtigsten Verbündeten, um den fortschreitenden Verlust bedrohter Tier- und Pflanzenarten zu verhindern. Keine zweite Tierart schafft an Gewässern und in Auen so viel Lebensraum für andere Pflanzen und Tiere. Vom Biber angelegte Feuchtgebiete sind wesentlich artenreicher und kostengünstiger als jedes vom Menschen angelegte Biotop“, macht sich Kreuzer für den Nager stark. „Die durch den Biber entstandenen Biotopräume bieten vor allem einer Vielzahl bedrohter Arten einen Lebensraum. Das entstandene Totholz ist nicht tot, sondern Lebensraum für Käfer, Pilze und Höhlenbrüter.“

Biber-Berater im Ostallgäu suchen Lösungen wie Dammabsenkungen

Biber können mitunter aber auch Probleme für die Landwirtschaft mit sich bringen, räumt Kreuzer ein. Dafür gebe es spezielle örtliche Biber-Berater. Sie helfen vor Ort und bieten Lösungsmöglichkeiten an, wie Wasserstandsregulierungen durch Drainagen oder Dammabsenkungen.

Der BN wirbt eindringlich für eine Akzeptanz des Bibers. „Es gibt meist einen Weg, um mit ihm auszukommen. In der Regel kann durch Präventivmaßnahmen geholfen werden. Die beste Lösung ist, den Biber als natürlichen Landschaftsbaumeister zu sehen, der sogar umsonst arbeitet“, betont der Kreisvorsitzende. Landwirte hätten in diesem Zusammenhang die Möglichkeit, so genannte Vertragsnaturschutzmaßnahmen abzuschließen oder können einen direkten Schadensausgleich erhalten.