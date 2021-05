Bund Naturschutz: Ostallgäuer Bürger sollen Eichhörnchen zählen

In einem Bürgerprojekt erfasst der BN die Verbreitung von Eichhörnchen in Bayern. Der Ostallgäuer BN-Vorsitzende erläutert, warum die Mitmachaktion wichtig ist.

20.05.2021 | Stand: 09:00 Uhr

Wo leben mehr Eichhörnchen – im Wald oder in der Stadt? So genau weiß das niemand. Der Bund Naturschutz will das mithilfe von Bürgerforschern nun ändern. Seit April 2020 sammelt der Verband dafür Daten: „Wir wollen wissen, wie es den Eichhörnchen in Bayern geht und wie sie in unserer modernen Landschaft zurechtkommen. Dafür brauchen wir die Unterstützung von Freiwilligen, die sich gerne in der Natur aufhalten und uns zufällig beobachtete Eichhörnchen melden“, erklärt Josef Kreuzer, Ostallgäuer Vorsitzender im Bund Naturschutz. Ziel ist es, die flinken Kletterer und ihren Lebensraum besser zu schützen. Erste Ergebnisse des Projektes liegen nun vor.

Zum Zählen der flinken Kletterer gibt es auch eine Smartphone-App

In Kaufbeuren und im Ostallgäu gab es seither 59 Meldungen für rund 73 Tiere. Bayernweit liegen bereits 10 400 Meldungen für 12 500 Tiere vor. „Die Menschen haben großes Interesse an Eichhörnchen und möchten sich aktiv an ihrem Schutz beteiligen“, freut sich Kreuzer über hoffnungsvolle Zahlen. Die Teilnahme am Projekt ist ganz einfach: Jeder kann melden, wann und wo ein Eichhörnchen gesichtet wurde. Das geht über die BN-Webseite oder mit der kostenlosen Smartphone-App „Eichhörnchen in Bayern“.

Obwohl Eichhörnchen in Bayern noch flächendeckend verbreitet sind, leiden sie sehr unter dem zunehmenden Verlust alter Stadtbäume und dem Verlust älterer Bäume in Laub- und Mischwäldern. Der ursprüngliche Lebensraum des Eichhörnchens sind Wälder. Als sogenannte Kulturfolger sind sie aber auch in Städten und Gärten anzutreffen. Dort ernähren sie sind von energiereichen Baumsamen und -früchten, die jedoch erst ab einem gewissen Baumalter produziert werden. Im Siedlungsbereich profitieren die Baumkletterer von den traditionellen Streuobstwiesen und Pflanzungen von Walnussbäumen und Haselnusssträuchern.

Leben Eichhörnchen etwa nur noch in der Stadt?

Wirft man einen Blick auf die interaktive Bayernkarte der Projektmeldeseite, gewinnt man den Eindruck, dass Eichhörnchen nur in der Stadt leben. Das liegt aber vor allem daran, dass mehr Bürgerforscher in den Städten und Siedlungen unterwegs sind. „Aus diesem Grund freuen wir uns besonders über Daten zum Vorkommen von Eichhörnchen aus größeren Waldgebieten,“ erklärt Josef Kreuzer. Trotzdem gilt: Jede Meldung ist wichtig! „Die bisher eingegangenen Daten sind sehr gut und verraten uns eine Menge über das Verhalten und die unterschiedlichen Fellfarben der Eichhörnchen.“ Wichtig seien aber Daten aus allen Ecken Bayerns. Zudem müsse man die Meldungen mehrerer Jahre miteinander vergleichen.

Wichtigster Tipp, um den Eichhörnchen zu helfen: Alte Bäume stehen lassen, heißt es vom BN. Diese bieten, besonders wenn Totholz vorhanden ist, auch vielen andere Tiere gute Lebensbedingungen. Ansonsten reichen oft schon ein paar Handgriffe, um den Baumkletterern zu helfen und den eigenen Garten „hörnchenfreundlich“ zu gestalten: „Pflanzen Sie nuss- und fruchttragende Gehölze, wie Haselnuss, Walnuss oder Buchen, Kastanien und Obstbäume. So können sich die sympathischen Nager mit genügend Vorräten eindecken“, rät Kreuzer.

Wie Regentonnen für Eichhörnchen nicht zur Todesfalle werden

Lesen Sie auch

Tierwelt im Allgäu Igel im Allgäu werden seltener - Was man dagegen tun kann

Regentonnen können hingegen zur Todesfalle werden. Aus diesem Grund sollte unbedingt ein Deckel oder ein stabiles Drahtnetz darüber angebracht werden. Als Tränke eignet sich für die Eichhörnchen besser eine flache Schale mit Wasser. Wilde Ecken in Gärten sind außerdem pflegeleicht und schaffen zusätzlich Lebensräume für Igel und Wildbienen. Dazu kann in einem Teil des Gartens die Wiese stehen bleiben und Laub und Geäst auf einem Haufen gesammelt werden. Dies ermöglicht es den Tieren, Material für ihren Unterschlupf zusammenzutragen.