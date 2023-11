Was dieses Musikprojekt in Marktoberdorf bundesweit einmalig macht

Eine Woche lang proben Musikerinnen und Musiker der Generation 50plus in Marktoberdorf. Was das Ziel der Arbeit ist und wann die Ensembles zu erleben sind.

14.11.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Hier sitzt der Ton noch nicht ganz richtig, auch an anderer Stelle muss etwas gefeilt. Akribisch und mit Hingabe proben in dieser Woche in der Bayerischen Musikakademie in Marktoberdorf rund 100 Amateurmusikerinnen und -musiker der Generation 50plus aus ganz Deutschland in Sinfonieorchester, Blockflötenorchester und Kammerchor. Im Abschlusskonzert am Samstag, 18. November, um 16 Uhr im Konzertsaal der Musikakademie präsentieren die Orchester und der Chor ein buntes Programm.

Für jeden ist etwas dabei bei der Probenwoche in Marktoberdorf

Von Alter Musik über Romantik bis zu zeitgenössischen Kompositionen ist für jeden etwas dabei. Die Leitung haben Jürgen Bruns (Sinfonieorchester), Georg Corall (Blockflötenorchester) und Thomas Hofereiter (Kammerchor).

Die Bundesmusikwoche 50plus ist einzigartig. Die Teilnehmenden haben zwar verschiedenste beruflichen Hintergründe und kommen teilweise sogar von außerhalb Deutschlands zusammen, doch ihre Gemeinsamkeit ist die Leidenschaft für die Musik. In ihrer Freizeit musizieren sie in Chören und Orchestern ihres Heimatortes. In der Bundesmusikwoche 50plus wachsen sie in nur acht Tagen zu neuen Klangkörpern zusammen.

Wie diese Bundesmusikwoche in der Akademie abläuft

Damit das gelingt, bekommen sie Unterstützung von professionellen Dozentinnen und Dozenten. Nach einer ersten Orientierungsprobe treffen sich Geigen, Kontrabässe, Blechbläser und alle anderen Gruppen einzeln, um die für sie schwierigsten Stellen der Stücke zu üben. Anschließend bringen die Dirigenten alles zusammen und proben mit dem ganzen Ensemble. Außerhalb der Hauptproben studieren abends Kammermusikgruppen und Gesangsensembles selbst mitgebrachte Werke ein oder es wird gemeinsam getanzt.

Veranstalter dieser Musikwoche ist der Bundesverband Amateurmusik Sinfonie- und Kammerorchester. Über 32.000 Menschen musizieren in den 860 Mitgliedsorchestern des Verbands. Der Eintritt zum Konzert ist frei.

