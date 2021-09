Bundestagswahl 2021: Die Ergebnisse in Marktoberdorf nach der Auszählung

Das Ergebnis der Bundestagswahl in Marktoberdorf finden Sie nach der Auszählung hier. Wie haben Parteien und Kandidaten bei der Wahl 2021 abgeschnitten?

10.09.2021 | Stand: 12:03 Uhr

Wie ist das Ergebnis der Bundestagswahl 2021 in Marktoberdorf ausgefallen? Welcher Direktkandidat hat den Einzug in den Deutschen Bundestag geschafft? Welche Partei hat überraschend stark abgeschnitten, welche hat verloren?

Die Ergebnisse aus Marktoberdorf bei der Bundestagswahl 2021 stehen am Wahlabend des 26. September 2021 fest. Um 18 Uhr schließen die Wahllokale. Anschließend gibt es erste Prognosen und Hochrechnungen.

Bundestagswahl 2021 - Ergebnis in Marktoberdorf

Marktoberdorf liegt im Wahlkreis 257 Ostallgäu. Im größten Wahlkreis der Region sind rund 252.000 Wahlberechtigte zur Stimmabgabe aufgerufen. Diese Kandidaten treten für die bislang im Bundestag vertretenen Parteien zur Bundestagswahl 2021 an.

CSU : Stephan Stracke

: Grüne: Daniel Pflügl

SPD : Regina Leenders

: AfD : Christian Sedlmeir

: FDP : Kai Fackler

: Kai Fackler Die Linke : Susanne Ferschl

Alle elf Direktkandidaten der Parteien im Wahlkreis Ostallgäu, die in Marktoberdorf mit der Erststimme wählbar sind, sehen Sie hier im Überblick.

Bundestagswahl 2021 in Marktoberdorf - Wahlergebnis

Das Wahlergebnis in Marktoberdorf bei der Bundestagswahl 2021 finden Sie hier nach der Auszählung.

Bei der letzten Wahl 2017 zog Stephan Stracke (CSU) im Wahlkreis 257 als Direktkandidat in den Deutschen Bundestag ein. So haben sich 2017 in Marktoberdorf die Erststimmen (über zwei Prozent) auf die Kandidaten der großen Parteien verteilt.

Stephan Stracke ( CSU ): 48,2 %; 5.163 Stimmen ( Erststimme )

( ): 48,2 %; 5.163 Stimmen ( ) Pascal André Lechler ( SPD ): 12,0 %; 1.282 Stimmen

( ): 12,0 %; 1.282 Stimmen Christoph Maier ( AfD ): 11,0 %; 1.180 Stimmen

( ): 11,0 %; 1.180 Stimmen Günter Räder (GRÜNE): 8,4 %; 900 Stimmen

(GRÜNE): 8,4 %; 900 Stimmen Susanne Ferschl (DIE LINKE): 6,3 %; 671 Stimmen

(DIE LINKE): 6,3 %; 671 Stimmen Jonas Flott ( FDP ): 5,6 %; 594 Stimmen

( ): 5,6 %; 594 Stimmen Jürgen Eißner ( Bayernpartei ): 4,4 %; 467 Stimmen

( ): 4,4 %; 467 Stimmen Susen Knabner ( Freie Wähler ): 2,5 %; 271 Stimmen

Ergebnis Bundestagswahl: Welche Partei hat in Marktoberdorf gewonnen?

Vor vier Jahren wurde die CSU bei der Bundestagswahl in Marktoberdorf die stärkste Kraft. Die Christsozialen landeten mit deutlichem Abstand vor der SPD. So sahen die Ergebnisse der am besten platzierten Parteien im Detail aus.

CSU : 41,7 %; 4.477 Stimmen (Zweitstimme)

: 41,7 %; 4.477 Stimmen (Zweitstimme) SPD : 13,8 %; 1.483 Stimmen

: 13,8 %; 1.483 Stimmen AfD : 12,4 %; 1.333 Stimmen

: 12,4 %; 1.333 Stimmen FDP : 10,1 %; 1.079 Stimmen

: 10,1 %; 1.079 Stimmen GRÜNE: 8,2 %; 874 Stimmen

DIE LINKE: 5,7 %; 606 Stimmen

BAYERNPARTEI; 2,6; 283 Stimmen

FREIE WÄHLER: 2,2 %; 237 Stimmen

Am 26. September 2021 wählt Deutschland die Zusammensetzung des 20. Deutschen Bundestags. Nach 16 Jahren im Amt hört Angela Merkel als deutsche Bundeskanzlerin auf. Nach der Bundestagswahl wählen die neuen Abgeordneten ihre/n Nachfolger/in.