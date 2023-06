Bundesweiter Protesttag: Warum auch im Ostallgäu Apotheken geschlossen bleiben

Am Bundesweiten Protesttag am 14. Juni bleiben auch im Ostallgäu Apotheken geschlossen. Warum? Das erzählen drei Pharmazeuten aus der Region.

08.06.2023 | Stand: 18:35 Uhr

„Guten Tag“, begrüßt Martin Fumian freundlich seine Kundin in der Schloss-Apotheke Marktoberdorf und wirft einen Blick auf ihr Rezept. Sie benötigt ein Antibiotikum. Doch das ist nicht lieferbar. Was also tun? Fumian klemmt sich hinters Telefon und ruft den Arzt an, der das Rezept ausgestellt hat. Er fragt, ob es eine Alternative gibt. Schließlich kann er der Kundin ein ähnliches Medikament anbieten. Vorfälle wie diese sind bei ihm alltäglich und kosten den Apotheker viel Zeit. „Ich habe seit Monaten kein Penicillin mehr gesehen“, sagt Fumian.

