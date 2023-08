Camp mit den New York Voices in Marktoberdorf: Ein exklusiver Blick in den Probenraum

Die New York Voices unterrichten an der Bayerischen Musikakademie. Ein Blick in den Probenraum zeigt: Es herrschen Konzentration pur. Und nicht nur das.

25.08.2023 | Stand: 09:00 Uhr

"Nutze Deinen Atem effizienter", sagt Lauren Kinhan. Ungefähr so: Die Profi-Sängerin singt die Stelle vor. Katharina May nickt und wiederholt. "Ja, viel besser", lobt Kinhan. Sie ist zufrieden mit ihrer Schülerin. Katharina May ist eine von 52 Teilnehmern, die dieses Jahr am International Vocal Jazz Camp mit den New York Voices teilnehmen. Sechs Tage lang dürfen sie in der Bayerischen Musikakademie von absoluten Superstars lernen. Lauren Kinhan und ihre Bandkollegen Kim Nazarian, Darmon Meader und Peter Eldridge tauchen mit den Sängerinnen und Sängern in die Welt des Jazz ein. Und zwischen Rhythmik, Swing, Musiktheorie und Songwriting kommt vor allem das Menschliche nicht zu kurz. Denn im Jazz gibt es kein Richtig oder Falsch, sagt Darmon Meader, der musikalische Leiter der New York Voices. "Jeder Sänger und jede Sängerin ist willkommen - mit all ihren unterschiedlichen Stärken."

