Darf's ein bisschen Gras sein?

Die Ampel-Koalition treibt die Legalisierung von Cannabis voran. Sollte das Gesetz geändert werden, hat das auch Auswirkungen auf das mittlere Ostallgäu. Das sagen Polizei, Einheimische und die Landrätin.

20.04.2023 | Stand: 18:13 Uhr

Abends am Ette oder am Engellandeplatz mit Freunden zusammensitzen, Sonne genießen, Bierchen trinken – Joint rauchen? Bisher fällt letzteres in die Kategorie „illegaler Drogenkonsum“. Das möchte die Ampelregierung nun ändern. Mit einem neuen Gesetzesentwurf soll der Besitz von Cannabis künftig legal werden. Dieser beinhaltet, dass Erwachsene eine bestimmte Menge privat anbauen dürfen und außerdem in Fachgeschäften einkaufen können.

Straftaten im Zusammenhang mit Cannabis: Der Großteil der illegalen Aktivitäten geht auf den Besitz der Droge zurück

270 Straftaten gab es im vergangenen Jahr im Zusammenhang mit Cannabis im Ostallgäu. Der Großteil der illegalen Aktivitäten geht auf den Besitz der Droge zurück, im Jahr 2021 sind sogar 290 Verstöße eingegangen. 90 Straftaten sind laut Polizei auf Handel und Schmuggel zurückzuführen. Könnten diese Delikte durch eine Legalisierung vermieden werden?

Ob der Schwarzmarkt mit einer neuen Regelung tatsächlich ausgetrocknet werden kann, ist Polizeisprecher Holger Stabik vom Präsidium Schwaben Süd/West zufolge fraglich. „Auch mit Legalisierung wird es diese Bereiche noch geben.“ Entscheidend sei unter anderem der Preis. Dieser hänge beim legalen Verkauf etwa mit Kosten für Ladenmiete und Personal zusammen. „Ist Cannabis auf dem Schwarzmarkt billiger, wird es diesen weiter geben“, sagt Stabik.

Depressionen, Psychosen und Angststörungen: Die Droge wirkt sich auf die Gesundheit aus

„Verbote haben bisher nicht zu einem Rückgang der Konsumenten geführt“, sagt Ulrike Pahl, Leiterin der Suchtfachambulanz Marktoberdorf. Mögliche Chancen der Legalisierung seien Qualitätskontrolle und Jugendschutz, da der Schwarzmarkt verdrängt werden könnte. Auch Gesundheitsrisiken könnten besser thematisiert werden, beispielsweise durch Schulprävention. „Gerade bei jungen Konsumenten, bei denen die Hirnreifung noch nicht abgeschlossen ist, steigt das Risiko substanzbezogene Störungen zu entwickeln“, sagt Pahl. Störungen seien im Fall von Cannabis meist Depressionen, Psychosen und Angstzustände.

Ein 20-jähriger Marktoberdorfer ist zwiegespalten, was das Thema angeht: „Die Legalisierung sollte nicht leichtfertig passieren. Es sollte überdacht werden, ob sie sinnvoll ist und vor allem braucht es mehr Aufklärung.“ Beispielsweise an Schulen müsste seiner Meinung nach über die Folgen des Konsums gesprochen werden. Das gelte nicht nur für Cannabis sondern auch für Alkohol. „Gras rauchen sollte nicht so normal werden wie Trinken ohnehin schon ist“, findet der 20-Jährige.

Im Moment ist die Rechtslage bei Cannabis in manchen Situationen diffus

Was die Aufklärung Jugendlicher angeht, hat auch Polizeisprecher Stabik Befürchtungen: „Vor allem Jüngeren fehlt schon jetzt ein Unrechtsbewusstsein, weil Cannabis immer weiter verbreitet ist.“ Auch gebe es noch viele ungeklärte Fragen. Etwa, was konkret legal werden soll und was nicht. Im Moment gilt laut Stabik: „Erlaubt ist der Konsum, alles andere ist verboten.“ Ein Beispiel: Raucht eine Person einen Joint, ist dessen Besitz strafbar, nicht aber das Rauchen. Gehört der Joint einer anderen Person, bleibt die rauchende straffrei.

„Ich denke, solange Kiffen verboten ist, machen die Jugendlichen es erst recht heimlich“, sagt eine 25-Jährige aus Obergünzburg dazu. Deshalb findet sie die Legalisierung „nicht schlecht“. Sobald das Ganze öffentlich geschieht, würden die Menschen vielleicht auch offener damit umgehen. „Könnte ja sein, dass Teenager dann beispielsweise mit ihren Eltern darüber sprechen“, sagt die 25-Jährige.

Landrätin Maria Rita Zinnecker: "Entscheidung von enormer Tragweite"

Zudem sieht sie auch positive Aspekte, was die Gesundheit angeht. „Wenn Cannabis frei erhältlich ist, bekommt man sauberes Gras und weiß, was drin ist. Außerdem hilft es bei manchen gesundheitlichen Beschwerden.“ Negativ empfinde sie allerdings den Geruch. „Ich fände es nicht so toll, wenn es bald überall nach Gras riecht.“

Ob die Droge nun legalisiert wird oder nicht – am Ende ist das laut der Ostallgäuer Landrätin Maria Rita Zinnecker eine Entscheidung von enormer Tragweite. „Ich hoffe sehr, dass die Bundesregierung alle Aspekte sorgfältig geprüft und abgewogen hat. Das gilt vor allem für Fragen, die die Gesundheit, insbesondere von Kindern und Jugendlichen, betreffen.“

