Caritas Kaufbeuren und Ostallgäu verschmelzen: Nicht nur für den Standort Marktoberdorf ändert sich einiges

Caritas-Verbände Ostallgäu und Kaufbeuren verschmelzen. Der neue Verband wird von einem neuen Geschäftsführer geleitet. Die Angebote sollen wachsen.

31.01.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Nach jahrelangen Verhandlungen und Vorarbeiten haben sich die Caritas in Kaufbeuren und im Ostallgäu beziehungsweise ihre jeweiligen Mitgliederversammlungen dazu entschieden, künftig gemeinsame Wege zu gehen. Das berichtet die Caritas in einer aktuellen Pressemitteilung. Mit der Verschmelzung des Caritasverbandes für den Landkreis Ostallgäu e.V. mit dem Caritasverband Kaufbeuren e.V., die sich auch der Diözesanverband so gewünscht habe, stehe einer gemeinsamen Zukunft nichts mehr im Wege, heißt es in der Presseerklärung.

Ehemaliger Geschäftsführer des Ostallgäuer Caritasverbandes ist im Ruhestand

Durch die Verschmelzung sollen die Ressourcen der beiden Verbände gebündelt werden sowie die Angebote für die Bevölkerung auf eine breitere Basis gestellt werden. Zudem werde damit eine langfristige Existenzsicherung der Arbeit der Caritas in der Region Ostallgäu angestrebt, heißt es in der Presseerklärung. Der Verband heißt zukünftig Caritasverband Kaufbeuren-Ostallgäu e. V.

Der bisherige Geschäftsführer des Ostallgäuer Caritasverbandes, Franz Gast, ist wie angekündigt im Dezember in den Ruhestand gegangen. Die Caritas im Landkreis wird zukünftig von Rainer Linke als bisherigem Geschäftsführer des Kaufbeurer Verbandes mitgeführt.

Caritasverband Kaufbeuren-Ostallgäu will Angebote stärken

Die beiden Vorsitzenden des Verbandes, Alexius Batzer und Fritz Erbshäuser, sagen, dass sie „die Angebote im Landkreis stärken“ und dort auch neue Dienste und Angebote installieren wollen, sowie mittelfristig das Ziel verfolgen, „deutlich vernehmbarer in der Fläche Präsenz zu zeigen“. Die Vorsitzenden des verschmolzenen Verbandes bedanken sich bei den bisherigen Vorständen des Ostallgäuer Landkreisverbandes, Dietmar Hollmann und Helmut Hotter, für deren Vorarbeiten.

Mit der Fusion soll laut Pressemitteilung der Caritas auch eine Neuorientierung des Verbandes im Ostallgäu einhergehen. Dabei sollen die bestehenden Angebote mit den drei Tafeln in Buchloe, Füssen und Marktoberdorf ebenso erhalten bleiben, wie zum Beispiel die Offene Behindertenarbeit im Landkreis Ostallgäu.

Ansprechpartnerin speziell für Marktoberdorf

„Als einer der ersten Schritte wurde ab Anfang Januar das Team des Betreuungsvereines in Marktoberdorf mit einer weiteren Stelle gestärkt“, betont die Caritas. Ebenso sei mit Anna Wilde als stellvertretender Geschäftsführerin des Verbandes eine Ansprechpartnerin speziell für Marktoberdorf gewonnen worden, sodass auch zukünftig in der Kreisstadt die Präsenz vor Ort gewährleistet sei.

„Wir werden sicherlich noch etwas Zeit benötigen, um uns zu sortieren“, sagt Geschäftsführer Rainer Linke. Es sei der Caritas aber wichtig, den Standort in Marktoberdorf auszubauen und Dienste und Angebote, die der Sozialverband bereits erfolgreich in Kaufbeuren betreibe, dort wo es im Landkreis passt, auch anzubieten.

Ähnlich wie in Kaufbeuren will die Caritas Kaufbeuren-Ostallgäu laut Pressemitteilung in Marktoberdorf ein breit aufgestelltes Sozialzentrum einzurichten, in dem neben eigenen Angeboten inklusive der Marktoberdorfer Tafel auch die Migrations- und die Suchtberatung des Diözesan-Caritasverbandes sowie weitere soziale Dienstleistungen vertreten sein sollen. Angedacht sei zudem – wenn möglich – dass auch die Caritas im Landkreis künftig Wohnraum für Menschen mit geringem Einkommen zur Verfügung stelle.

