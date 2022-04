Gut zu teilen: So läuft das Carsharing in Marktoberdorf

Seit drei Jahren stellt ein Verein in Marktoberdorf ein Elektroauto zum Ausleihen zur Verfügung. Warum das Ganze noch ausbaufähig ist was geplant ist.

01.04.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Bei gut einer Handvoll Personen, die in Marktoberdorf das öffentliche Carsharing regelmäßig nutzen, fällt schwer, an einen Erfolg zu glauben. „Ist aber so“, sagt Christian Vavra, Vorsitzender des Vereins Carsharing Kaufbeuren, wenngleich er einräumt: „Die Verleihzahlen sind noch ausbaufähig.“ Sie liegen bei gut 50 Prozent. Deshalb denkt der Verein darüber nach, das Elektroauto, das derzeit an der Ladesäule auf dem Parkplatz am Rathaus geparkt ist, näher an potenzielle Kunden zu bringen. Mit einem neuen Standort im Norden der Stadt zum Beispiel. Insgesamt aber sagt er: „Das Prinzip hat sich in Marktoberdorf bewährt.“