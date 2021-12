Groß, ausladend oder schlank? - Marktoberdorfer auf der Suche nach dem perfekten Christbaum

Die Suche nach einem schönen Weihnachtsbaum – ein alljährliches Ritual für viele Marktoberdorfer Familien und Ehepaare. Die Geschmäcker sind sehr verschieden.

09.12.2021 | Stand: 18:25 Uhr

„Wenn das Christkind unseren Baum nicht schön findet, kommt es nicht“, sagt die vierjährige Anni Woska ernst, während sie mit ihrer Mutter Sandra und ihrer achtjährigen Schwester Leni durch die Reihen von Nordmanntannen an dem Marktoberdorfer Christbaumstand streift. Und wenn das Christkind nicht kommt, dann gibt es keine Geschenke. Deshalb muss die Wahl des Weihnachtsbaumes bei den Woskas wohlüberlegt sein.

Und das ist nicht nur bei der Marktoberdorfer Familie so. Wie der Baum aussieht, der über die Weihnachtszeit das Wohnzimmer schmückt, ist den meisten Menschen sehr wichtig. Groß, klein, ausladend oder schlank – die Geschmäcker sind verschieden. Das kann bei dem ein oder anderen Ehepaar auch mal zu Auseinandersetzungen führen.

Marktoberdorfer Familie sucht nach einem möglichst großen, buschigen Baum

Auch Anni, Leni und Sandra Woska haben eine genaue Vorstellung von ihrem Weihnachtsbaum: Möglichst groß soll er sein, sagt Leni. „Damit das Christkind ihn auch sieht.“ Und buschig soll er auch sein. „Wir haben sehr, sehr viel Schmuck und brauchen deshalb viele Äste“, sagt Sandra Woska.

Gerhard und Marianne Guggenmos aus Aitrang, die an diesem Nachmittag ebenfalls einen Weihnachtsbaum auswählen, suchen ihren dagegen nach anderen Kriterien aus: „Ich möchte einen schlanken, geraden und möglichst symmetrischen Baum“, sagt Marianne Guggenmos. Immerhin sei der Baum über die Weihnachtszeit der Blickfang im Wohnzimmer. Da sollte er schon gut aussehen. „Und ich achte darauf, dass er Zimmerhöhe hat und ins Wohnzimmer passt“, sagt Gerhard Guggenmos.

Marianne und Gerhard Guggenmos wünschen sich einen schlanken geraden Weihnachtsbaum. Bild: Mona Boos

Die Ehefrau entscheidet nach optischen Gesichtspunkten, der Ehemann nach praktischen – ganz das Klischee, sagt Günther Karel. Seit sechs Jahren arbeitet er immer in der Vorweihnachtszeit am Marktoberdorfer Christbaumstand von Riedel’s Christbaumland aus Passau. 80 Prozent der Menschen, die einen Christbaum aussuchen kommen seiner Erfahrung nach mit der Familie oder mit ihrem Partner. „Unterschiedliche Vorstellungen können schon mal zu einem Ehestreit führen“, sagt der 24-Jährige mit einem Lachen. „Es gibt Momente, da möchte man am liebsten verschwinden.“ (Lesen Sie auch: Äste und Bäume brechen unter Schneelast - So ist die aktuelle Lage auf den Allgäuer Straßen)

Keine Lücken aber auch nicht zu dicht - manche Menschen haben spezielle Vorstellungen

Lesen Sie auch

Adventszeit in Kaufbeuren Dem perfekten Christbaum auf der Spur

Manche Menschen – vor allem Frauen – hätten eben eine sehr spezielle Vorstellung von einem Christbaum, sagt der Verkäufer. „Er muss perfekt gewachsen sein, darf keine Lücken haben, aber darf auch nicht zu dicht sein – sonst passen ja keine Kugeln hin.“ Männer seien in dieser Hinsicht meist eher pragmatisch. Ins Auto und ins Wohnzimmer sollte er passen – das Aussehen sei ihnen meisten egal.

So ist es auch bei Gerhard und Marianne Guggenmos. „Meine Frau darf den Baum aussuchen und ich fahre ihn heim“, sagt er. Auch bei Alban und Isolde Karg aus Hattenhofen läuft die alljährliche weihnachtliche Tradition so ab. „Aber ein Streit deswegen?“, fragt sie. „Das ist es gar nicht wert.“ Immerhin gehe es nur um einen Christbaum.

Alban und Isolde Karg aus Hattenhofen begutachten ihren zukünftigen Christbaum genau. Bild: Mona Boos

Bei der Frage nach der Sorte des Baumes gibt es zumindest keine Diskussionen. Der Lieblingsbaum der meisten Menschen sei die Nordmanntanne, sagt Karel. Diese Sorte hat feste, dicke Nadeln, was für Familien mit Kindern praktisch sei. Außerdem bleiben sie auch im warmen Wohnzimmer lange schön. An dem Marktoberdorfer Christbaumstand gibt es daher ausschließlich Nordmanntannen. Die Blaufichte eigne sich alternativ auch als Weihnachtsbaum, sagt Karel. Diese sei zwar stachelig und verliere ihre Nadeln schneller. Doch im Gegensatz zur Nordmanntanne verströme sie einen intensiveren Duft. (Lesen Sie auch: Weihnachtsbaumspende in Kleinkitzighofen und Räselspaß beim Waaler Adventsfenster)

Bei Familie Woska aus Marktoberdorf bringt das Christkind die Lichter

Sandra, Leni und Anni Woska haben ihren Traumbaum an diesem Nachmittag schnell gefunden. Genau wie sie es sich vorgestellt haben ist er groß und hat genügend Äste für Kugeln und selbst gebastelten Schmuck. „Da wird das Christkind sicher etwas darunterlegen“, sagt Woska mit einem Augenzwinkern. Nächstes Weihnachten darf der Papa den Baum aussuchen, sagt Leni. Denn damit es gerecht ist, wird bei den Woskas abgewechselt: In einem Jahr kaufe der Vater den Christbaum. Im nächsten Jahr gehen „die drei Mädels“.

Aufstellen wird die Familie den Weihnachtsbaum schon am kommenden Wochenende im Wohnzimmer. Auch schmücken dürfen ihn die Kinder dann schon. „Wir sind Frühaufsteller.“ Vor allem in der Vorweihnachtszeit verbringe die Familie viel gemeinsame Zeit in ihrem Wohnzimmer. „Da wollen wir auch schon einen schönen Christbaum haben.“ (Lesen Sie auch: Dem perfekten Christbaum auf der Spur)

Doch leuchten werde der Baum der Woskas erst am Heiligabend. „Die Lichterkette können wir zwar am Weihnachtsbaum anbringen“, sagt Woska. „Doch nur das Christkind könne sie anschalten.“ Die meisten Menschen stellen ihren Baum jedoch erst kurz vor oder an Heiligabend auf. Bis dahin sollte er geschützt vor Regen und Schnee draußen stehen und erst kurz vor dem Schmücken ausgepackt und ins Haus geholt werden.

Lesen Sie auch: