Das Papillon in Marktoberdorf ist geschlossen. Um die Zeit zu überbrücken, eröffnen die Betreiber ein Testzentrum. Welche Voraussetzungen sie erfüllen mussten.

03.12.2021 | Stand: 04:00 Uhr

Testen statt tanzen: So lautet das Motto im Papillon in Marktoberdorf ab kommender Woche. Nachdem der Club aufgrund der hohen Infektionszahlen vorerst zu ist, beschlossen die Betreiber Christian Raffler und Patrick Stroppel, die Tanzfläche zum Testzentrum umzufunktionieren. „Wir wollen unseren Teil dazu beitragen, dass wir die Pandemie in den Griff bekommen“, sagt Raffler. „Und es tut weh, wieder auf eine leere Tanzfläche zu blicken.“