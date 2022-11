Compagnia d'Opera Italiana spielt in Marktoberdorf: Don Pasquale

Compagnia d’Opera Italiana inszeniert im Modeon Marktoberdorf die nächste Oper von Donizetti. Sie belässt es nicht bei einer oberflächlichen Betrachtung.

Von Wilhelm Propach

04.11.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Während der Aufführung wurde das gleichbleibende Bühnenbild (Max Medero) klar: Links die Frisierkommode einer Dame, in der Mitte eine üppige Wohnzimmereinrichtung, rechts eine Gartenandeutung mit Bänkchen und Pergola. Der Regisseur Franz Mooser übernahm zusätzlich vor den drei Akten die Rolle des Moderators und fasste dabei die anstehenden Akte zusammen. Das in der vorigen Aufführung so hilfreiche Spruchband mit deutschem Text fehlte leider. Hinter diesem Bedauern steckt die Frage, wie viel Vorbereitung von einem heutigen Publikum erwartet werden kann. Ein Opernführer gibt sicher einen Leitfaden, muss für das tiefere Verständnis noch ein Reklam-Textbuch dazukommen? Auch wenn die Compagnia ein vorzügliches Italienisch präsentierte – damit ist nur wenigen geholfen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.