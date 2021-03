Corona: Don-Bosco-Schule in Marktoberdorf öffnet wieder

Wegen einzelner Covid-Fälle war die Marktoberdorfer Schule dicht. Nun gibt der Rektor Entwarnung, sagt aber, dass er mit der präventiven Schließung richtig lag.

06.03.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Ab Montag, 8. März, findet im sonderpädagogischen Förderzentrum Don-Bosco in Marktoberdorf erstmals seit 24. Februar wieder Präsenzunterricht statt. Wegen einzelner mit dem Coronavirus infizierter Schüler hatte Schulleiter Heiner Tischer seine Schule seit 25. Februar aus Vorsicht komplett geschlossen (wir berichteten). Jetzt gibt Tischer Entwarnung.

Schulleiter: "Es gab keine einzige Virusübertragung an der Schule"

„So, wie es aussieht, gab es keine einzige Virusübertragung, die an der Schule stattgefunden hat“, berichtet der Schulleiter. „Die Schüler haben sich nicht im Unterricht, sondern im privaten Bereich infiziert.“ Die Erleichterung darüber, dass sich das Virus an der Don-Bosco-Schule nicht ausgebreitet hat, ist Tischer anzuhören. „Ich fühle mich dadurch in meiner Vorsicht und in meinem Hygienekonzept bestätigt“, sagt er.

Da die Quarantäne für die allermeisten betroffenen Lehrkräfte und Schüler, die als Kontaktpersonen der infizierten Don-Bosco-Schüler galten, nun vorbei ist, öffnet die Landkreisschule am Montag wieder. Und zwar für die Jahrgangsstufen eins bis vier, also den Grundschulbereich, und für die Abschlussschüler der neunten Jahrgangsstufe, also so, wie es auch an den sonstigen Schulen in Marktoberdorf derzeit üblich ist.

Sogar täglicher Präsenzunterricht an der Marktoberdorfer Don-Bosco-Schule

Allerdings haben alle Erst- bis Viert- und Neuntklässler an der Don-Bosco-Schule täglich Präsenzunterricht. „Wir mussten nur mit einem Klassenzimmer in den geräumigeren Bewegungsraum unserer Schule umziehen“, berichtet Tischer. „In den anderen Klassenräumen passen alle coronabedingten Abstände.“ Deshalb sei für die genannten Jahrgangsstufen kein Wechselunterricht nötig.

Im Homeschooling, also im Distanzunterricht zu Hause, bleiben daher vorerst – bis zu den weiteren gesetzlichen Lockerungen, die ab 15. März vorgesehen sind – nur die Klassen fünf bis acht des Förderzentrums. Für sie wird aber eine Notbetreuung angeboten.

