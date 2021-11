"Damit diese Pandemie endlich vorbei geht": Das sagen Ostallgäuer, warum sie sich nun impfen lassen

Mehr Menschen lassen sich nun wieder in Marktoberdorf impfen. Darunter sind viele, die ihre erste Dosis erhalten. Welche Gründe sie zum Impfen bewogen haben.

17.11.2021 | Stand: 18:40 Uhr

Die Zahl der Impfwilligen im Ostallgäu steigt derzeit stetig. Seit Tests kostenpflichtig sind, die Maßnahmen strenger werden und die Inzidenzen auf Rekordniveau sind, kommen deutlich mehr Menschen zum Impfzentrum in Marktoberdorf und lassen sich zum ersten Mal impfen. Obwohl die Skepsis der Impfung gegenüber im Ostallgäu weiterhin groß ist, ließen sich einige überzeugen. Doch aus welchen Gründen? Warum haben manche von ihnen so lange gezögert? Am Marktoberdorfer Impfzentrum hat die AZ mit einigen Neu-Geimpften gesprochen.