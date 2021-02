Corona, Lockdown, Homeschooling: Kinder in Marktoberdorf, wie geht's Euch?

Die Pandemie schlägt vielen Allgäuern auf die Seele. Gerade die Jüngsten leiden sehr darunter. Wir haben deshalb Marktoberdorfer gefragt, wie es ihnen geht.

18.02.2021 | Stand: 19:31 Uhr

Viele, viele Menschen tragen eine schwere Last in der Corona-Pandemie. Am meisten aber leiden die Kinder. Wir haben Schüler*innen aus Marktoberdorf gefragt, wie es ihnen geht: