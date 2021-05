Gastronomie: Warum die Freude über Lockerungen in Marktoberdorf ausbleibt

Ab Freitag dürfen Hotels und Gaststätten im Ostallgäu öffnen. Doch Wirte in Marktoberdorf stehen vor offenen Fragen. Und Urlauber haben längst woanders gebucht.

19.05.2021 | Stand: 18:23 Uhr

Wegen vieler ungeklärter Fragen bleibt bei Gastronomen und Hoteliers in Marktoberdorf und im Ostallgäu die Freude über die geplanten Lockerungen der Corona-Regeln aus. Zwar dürfen sie voraussichtlich ab Freitag unter strengen Corona-Auflagen öffnen und wieder Gäste empfangen, denn der Landkreis hat am Mittwoch an fünf Tagen in Folge den Corona-Inzidenzwert von 100 unterschritten. Aber laut Gastronomen, Ferienwohnungs- und Campingplatzbetreibern gibt es keine klaren Perspektiven. Wieder sind die Öffnungsschritte an die stark schwankenden Inzidenzwerte gebunden. Das verunsichert sowohl die Tourismusbetriebe als auch Urlaubsgäste.

Corona-Regeln: Marktoberdorfer Wirte sind verwirrt

„Es herrscht große Verwirrung“, sagt Thomas Burger, Inhaber des Gasthofs Burger und des Hotels St. Martin in Marktoberdorf. „Es ist zwar schön, dass wir öffnen dürfen, doch die Stimmung ist sehr gedämpft.“ Was passiert, wenn der Inzidenzwert im Ostallgäu wieder steigt? Müssen die Gäste dann wieder abreisen? Er frage sich auch, wie er mit Tests verfahre, ob Hotelgäste sich tatsächlich jeden zweiten Tag testen müssen und wie er die Testergebnisse kontrollieren solle. „Es gibt einen groben Leitfaden vonseiten der Politik“, sagt Burger. Trotzdem seien noch viele Fragen offen. „Und neue Vorgaben drei Tage vor Öffnung – das ist ziemlich kurzfristig.“

Pfingsten sei für seine Betriebe „hinfällig“, sagt Burger. Das Wetter am Wochenende sei nicht für Außengastronomie geeignet, und feste Buchungen im Hotel habe er erst ab Mitte Juni. Weil der Inzidenzwert im Ostallgäu hoch war, hätten die viele Gäste ihre Buchungen für Pfingsten wieder storniert und „fahren nun alle nach Italien und Österreich“. Denn dort haben die Urlauber schon mit größerer Sicherheit buchen können.

Blochum: „Der Inzidenzwert bleibt das Damoklesschwert, das über uns schwebt.“

Gastronom Thomas Blochum (Speisemeisterei, Gasthof zum Hirsch) hält die Öffnungsregeln für Gastronomie und Hotellerie sogar für „völlig unausgegoren und eine Voll-Katastrophe“. Auch in seinem Hotel sei am Pfingstwochenende nicht viel los. Da sein Team und er Reservierungen für Hotelzimmer erst annahmen, als sich die mögliche Öffnung abzeichnete, sei aktuell nur die Hälfte seiner 18 Zimmer belegt.

Massiv kritisiert Blochum die Kopplung der Öffnung an die Sieben-Tage-Inzidenz. „Der Inzidenzwert bleibt das Damoklesschwert, das über uns schwebt.“ Man lebe ja in der ständigen Gefahr, drei Tage später wieder schließen zu müssen. Aus Angst vor einem erneuten Ansteigen des Wertes hat der Marktoberdorfer Gastwirt letzte Nacht extrem wenig geschlafen. „Ich habe von dem Inzidenzwert geträumt.“ Die ständige Ungewissheit belaste seine Mitarbeiter und ihn psychisch, sagt er.

Für praxisfern hält Blochum es auch, dass bei der aktuellen Inzidenz nur die Außengastronomie öffnen darf. Im Restaurant könne man sich besser aus dem Weg gehen als etwa im Supermarkt. Die Regel bedeute: „Sobald ein Regenguss kommt oder der Biergarten voll ist, muss ich Restaurantbesucher sofort heimschicken anstatt sie herein zu bitten.“ Übernachtungsgästen dürfe er dagegen Frühstück, Mittag- und Abendessen „indoor“ servieren. „Daran sieht man, wie absurd die Regeln sind.“ (Lesen Sie dazu auch: Tourismus im Allgäu: Die Politik handelt unprofessionell und ungenügend!)

Hotel Weitblick in Marktoberdorf: 200 Anfragen in der Nacht auf Mittwoch

Weitaus optimistischer ist Theresa Barth, Direktorin des Hotels Weitblick in Marktoberdorf. „Wir sind total erleichtert“, sagt Barth. Natürlich schwebe das „Horrorszenario“ immer im Hinterkopf, dass das Hotel wieder schließen müsse. „Das wäre wirklich nicht tragbar“, sagt sie. „Doch daran will ich jetzt gar nicht denken.“ Das Weitblick werde von Anfragen überrollt. „In der Nacht auf Mittwoch hatten wir über 200 Anfragen.“ Das liege wohl daran, dass die meisten Gäste im Weitblick einen Kurzurlaub machen und im Schnitt nur drei, vier Tage bleiben. Die Leute seien vermutlich „gottfroh“, das Pfingstwochenende nicht in ihrem Wohnzimmer verbringen zu müssen.

Barth sagt, sie wolle deutlich machen, dass Gastronomie auch in diesen Zeiten möglich ist. Auch auf das Verständnis der Gäste hofft die Hoteldirektorin: „Wir waren sieben Monate im Winterschlaf, dass müssen die Menschen bedenken.“

„Wir haben lange auf diese positive Entwicklung gewartet. Unser klares Ziel ist es, dass wir weitere Öffnungen ab Freitag, 21. Mai, zulassen können“, sagt Landrätin Maria Rita Zinnecker, die auch Vorsitzende des Tourismusverbandes Ostallgäu ist.

Ostallgäuer Landrätin freut sich über die Öffnungen

Offiziell musste Zinnecker die Öffnungen am Mittwochvormittag noch bei der Regierung von Schwaben und beim Bayerischen Gesundheitsministerium beantragen. „Ich gehe davon aus, dass dies nur eine Formsache ist“, sagte sie Mittwochmittag. „Wir hoffen, dass wir am Donnerstag grünes Licht erhalten.“ Laut Zinnecker sind bei den touristischen Dienstleistern alle startklar.

Die Landrätin freut sich auch über die weiteren Öffnungen, die dank der gesunkenen Inzidenz nun möglich sind. Und appelliert an die Vernunft der Bevölkerung: „Wir können uns über die Erleichterungen freuen, dürfen aber nicht leichtsinnig werden“, sagt sie. Sie sei insgesamt optimistisch, dass wir zumindest über Pfingsten ein Stück Normalität zurückgewinnen.“

Corona-Inzidenz seit fünf Tagen unter 100 - Was sich im Ostallgäu nun alles ändert:

Am Mittwoch hat der Landkreis Ostallgäu an fünf Tagen in Folge den Inzidenzwert von 100 unterschritten. Vorausgesetzt, die Regierung von Schwaben und das Bayerische Gesundheitsministerium stimmen zu, gibt es ab Freitag einige Öffnungen im Tourismus-, Kultur- und Freizeitbereich : Neben Beherbergungsbetrieben und der Außengastronomie können dann beispielsweise in der Region auch Seilbahnen, Schifffahrtsbetriebe, Theater, Konzert- und Opernhäuser, Kulturbetriebe sowie Kinos öffnen. Auch kontaktfreier Sport im Innenbereich kann wieder stattfinden. Alles unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben, das heißt derzeit, Veranstalter und Teilnehmer der genannten Angebote müssen genesen, getestet oder vollständig gegen Corona geimpft sein.

: Die gesunkene Inzidenz hat ab Freitag auch Folgen für Einzelhandel , Schulen u. nächtliche Ausgangssperre : Die Ausgangssperre fällt weg, die Kontaktbeschränkung wird milder. So können sich 2 Haushalte (insgesamt 5 Personen) treffen. Im Einzelhandel ist click & meet ohne Test möglich. Außerschulische Bildungsstätten, Musik- und Fahrschulen können wieder in Präsenz unterrichten. Für die Schulen gilt bis Pfingsten aber noch die bisherige Unterrichtsregelung. „Aus organisatorischer Sicht wäre alles andere nicht möglich gewesen, auch hätte einen Wechsel am letzten Tag vor den Ferien keiner verstanden“, sagt Landrätin Zinnecker.

